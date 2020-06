Wederom geen oud papier maand juli in Borculo

BORCULO – In de maand juli zal er wederom geen huis-aan-huis oud papier opgehaald worden door de verenigingen Volharding en Reünie. De reden daarvoor ligt echter anders dan de voorgaande maanden.

Vanaf het begin van de coronacrisis hebben beide verenigingen geen oud papier opgehaald doordat de maatregelen die werden opgelegd dit niet mogelijk maakte. Ook voor de veiligheid van eigen leden werd besloten om het papier niet op te halen. Intussen heeft de leverancier van de pers kraakwagens aangegeven groen licht te geven om de ophaaldienst weer op te starten. Maar ondanks dat gaan beide verenigingen het papier niet ophalen.

De reden waarom dat niet gebeurd is de financiële situatie die er bij komt kijken. In november 2018 is er bij de gemeente Berkelland al aangegeven dat de kosten van het ophalen omhoog schieten en de opbrengst naar beneden gaat. Er werd in dat jaar en het jaar later nog wel een bedrag opgehaald met het ophalen van oud papier, maar veel minder in vergelijking met voorgaande jaren. Op dit moment is het zo dat als Volharding of Reünie het oud papier ophaalt, zij zelf moeten betalen voor die dag. Dus in plaats dat het wat oplevert moeten de verenigingen betalen voor het ophalen.

Vanaf het moment in november 2018 tot nu zijn er meerdere malen gesprekken geweest met de gemeente maar een oplossing is er nooit uit gekomen. Het gevoel is er dat het al die tijd ontweken werd. In tijde van de coronacrisis zijn beide verenigingen bij elkaar gekomen op plannen te maken om dit probleem aan te pakken. Er is in mei een brief naar het college van B&W verstuurd. Daarin is aangegeven dat we het coronavirus niet langer als excuus kunnen gebruiken en we als verenigingen eerlijk en transparant naar de inwoners moeten zijn. Het betreurd de verenigingen dat hier alsnog geen reactie op gekomen is. In juni is er nogmaals een brief verstuurd naar het college van B&W met daarin de uitleg dat dit persbericht er aan zal komen.

Wij hopen dat we met de gemeente in gesprek komen en tot een oplossing kunnen komen. U kunt te allen tijde het oud papier inleveren bij de papiercontainers op de parkeerplaats bij vv Reünie aan de Haarloseweg 13. Onze leden zullen hier een oogje in het zeil houden om alles netjes en geordend te houden.