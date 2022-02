GROENLO – Tijdens de storm die de naam ‘Dudley’ heeft gekregen is er 17 februari een beuk opgewaaid. De boom stond op de Joodse-begraafplaats en heeft bij de val de monumentale muur vernield die het kerkhof gedeeltelijk omringd.

Het Waterschap Rijn en IJssel is inmiddels begonnen met het verwijderen van het dood hout van de boom dat in de gracht ligt. Of de boom zal worden verwijderd door de gemeente is niet duidelijk.

