Drie talentmakelaars pop/urban voor de Achterhoek aan de slag.

WINTERSWIJK – Muzikanten in de Achterhoek kunnen met ingang van dit jaar gebruik maken van drie zogenaamde talentmakelaars. Vanuit Boogie Woogie Winterswijk gaan twee talentmakelaars aan de slag voor urban/hiphop artiesten in de regio, DRU poppodium in Ulft neemt de popkant voor zijn rekening.

De talentmakelaars zijn onderdeel van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 2021-2024 en vervullen de behoefte aan het verwezenlijken en borgen van een duurzaam cultureel veld in de regio. Het doel van deze talentmakelaars is om muzikaal talent in de Achterhoek echt verder te helpen door de regionale infrastructuur voor talent verder uit te bouwen. Achterhoekse artiesten kunnen aankloppen bij de talentmakelaar voor ondersteuning bij hun muzikale carrière, in welk genre en in welke fase dan ook. De talentmakelaar helpt enerzijds muzikanten aan toffe kansen (zoals speelplekken, workshops, netwerk, faciliteiten, fondsen, etc) en brengt anderzijds partijen die op zoek zijn juist in contact met interessante artiesten. Het werkgebied van de talentmakelaars betreft de regio Achterhoek. Zij verbinden het Achterhoekse netwerk middels de talentmakelaars van Poppunt Gelderland met het provinciale en landelijke netwerk.

De talentmakelaars zijn te bereiken via Boogie Woogie en DRU Industriepark.

