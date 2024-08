Brandweerspel en uitslagen Grolse Kermis

GROENLO – Zondagmiddag zorgde het beroemde brandweerspel op de Grolse Kermis voor een tijdelijke file op de Grolse gracht. De fluisterboten moesten even wachten omdat het spel in volle gang was. Aan weerszijden van de gracht waren brandweerspuiten opgesteld, waarmee de deelnemers onder hoge druk een bal naar elkaar toe moesten spuiten. Het spel trok veel bekijks en zorgde voor een gezellige sfeer aan de gracht.

Nadat het spel was afgelopen, konden de boten hun tocht weer hervatten. Sommige deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om tijdens de doorvaart de spuit nog even open te zetten, zodat de mensen in de fluisterboten ook konden genieten van een verfrissend kermismoment.

Op het kermisterrein zelf waren er ook verschillende spellen te vinden. Een nieuw en opvallend spel dit jaar was het tafelvoetbalblaasspel, waarbij deelnemers met alleen hun adem een bal in het doel moesten krijgen. Het spel zorgde voor veel plezier en was een groot succes onder de bezoekers.

Zondagavond vond de prijsuitreiking plaats van de bloemenpanelen op het kermisterrein aan de Maliebaan. De kleurrijke panelen, beoordeeld door zowel een vakjury als het publiek, trokken veel bekijks. Hieronder een overzicht van de uitslagen.

Uitslagen Vakjury

Kinderpanelen

Party Animal – 973 punten Wat gebeurt hier nou?! – 870 punten Papegaai – 850 punten Stralen als nooit tevoren – 837 punten Nintendo Switch – 833 punten Zen in de Caravan – 749 punten Uil – 748 punten

C-panelen

Mark Rutte – 893 punten Joost Klein – 885 punten

B-panelen

Optische Illusies – 953 punten Toekans – 897 punten Het Jaar van de Draak – 868 punten Inside Out – 860 punten Wild Boar – 855 punten Annefleur Safari – 851 punten Fluiten naar je rust – 850 punten Scouting Groenlo 90 jaar – 849 punten Bad(ass) Eend – 755 punten

Uitslagen Publieksjury

Kinderpanelen

Party Animals – 5100 punten Stralen als nooit tevoren – 4440 punten Papegaai – 4420 punten Wat gebeurt hier nou?! – 4040 punten Nintendo Switch – 3960 punten Zen in de Caravan – 3900 punten Uil – 3780 punten

C-panelen

Joost Klein – 5580 punten Mark Rutte – 4840 punten

B-panelen

Optische Illusies – 3480 punten Annefleur Safari – 3460 punten Jaar van de Draak – 3420 punten Toekans – 3400 punten Scouting Groenlo 90 jaar – 3380 punten Fluiten naar je rust – 3200 punten Wild Boar – 3160 punten Inside Out – 3000 punten Bad(ass) Eend – 2880 punten