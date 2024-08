Nipt Verlies voor Grol in Seizoensopener tegen Longa ’30

GROENLO / LICHTENVOORDE – Op zaterdag 17 augustus begon Grol 1 het nieuwe seizoen met een spannende oefenwedstrijd tegen Longa ’30 in Lichtenvoorde. Grol, dat komend seizoen in de 2e klasse uitkomt, trof met Longa een tegenstander die één klasse hoger speelt. Hierdoor zullen de ploegen elkaar in de competitie niet treffen, wat deze oefenwedstrijd des te interessanter maakte.

Grol was goed voorbereid en verscheen met een grote en sterk bezette selectie. Voor Grol was het een waardevolle wedstrijd, waarin verschillende nieuwe spelers, afkomstig uit Grol 2 en JO19-1, hun opwachting maakten. Ook was Eduardo de Sousa Cavalcante weer van de partij, teruggekeerd van AZSV. Beide teams namen om en om het initiatief, waarbij Longa iets beter combineerde, maar Grol ook geregeld gevaarlijk werd voor het doel. Verdedigend had Grol het soms moeilijk, maar wist zich telkens knap te herstellen. Voor beide ploegen was het duidelijk nog zoeken naar het juiste ritme.

Na een kwartier spelen kwam Grol op een 1-0 achterstand, maar de achterstand werd slechts twee minuten later weggewerkt door Tycho Riteco, die de gelijkmaker binnenkopte na een hoekschop. Nog voor rust kwam Longa opnieuw op voorsprong, waardoor de ploegen met een 2-1 stand de kleedkamers opzochten.

In de tweede helft paste Grol zeven wissels toe, wat het spel fris en energiek hield. Beide teams creëerden kansen, en Grol bleef strijden met veel enthousiasme en gedrevenheid. Keeper Chiel Klein Avinck had een aantal belangrijke reddingen, terwijl een kopbal van Grol op het nippertje van de lijn werd gehaald. Tyn Brockötter was dicht bij een doelpunt, maar zijn schot ging helaas over. In het laatste kwartier bracht Jordi Geelink Grol opnieuw op gelijke hoogte, 2-2, na wederom een hoekschop. Echter, vlak voor het eindsignaal wist Longa toch nog de winnende treffer te maken, eveneens uit een hoekschop, waardoor de eindstand op 3-2 kwam.

Ondanks het nipte verlies was het een vermakelijke wedstrijd om te zien op sportpark De Treffer, waar veel publiek aanwezig was. Grol kan terugkijken op een nuttige oefenwedstrijd en de nodige ervaring meenemen naar het komende seizoen.

Basisopstelling Grol: Chiel Klein Avinck, Teun Hagens, Teun Reijrink, Kaj Riteco, Max de Vries, Titus Hoffman, Siebe Lantink, Tycho Riteco, Luc Berentsen, Tiem Rots en Yaluca Meusert.

Invallers: Ramon Landewers, Tyn Brockötter, Eduardo de Sousa Cavalcante, Mick Wissink, Jordi Geelink, Juul Brummelaar, Thiemo Wessels.