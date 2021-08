Brouwersnös heeft nieuw bier

Deel dit bericht













GROENLO – Bierbrouwerij en Proeflokaal Brouwersnös heeft een nieuw speciaal bier gebrouwen. Voor het nieuwe bier is Jos Oostendorp van Tweach wederom een unieke samenwerking aangegaan. Samen met programmamaker en duurzaam juice ondernemer Lars Gierveld van Kumasi Drinks en brouwerij Brouwersnös is tripel ontwikkeld. Tweach Tripel nr. 2 is geboren met fruitsap uit de cacaovrucht. Het speciaal bier is gebrouwen met drinkbaar gefilterd Grols grachtwater.

Het vruchtvlees rondom de cacaoboon is gezond én bijzonder. Het smaakt niét naar cacao of chocola maar naar een soort mix van lychee, mango en witte perzik. Normaal stroomt het weg bij het openbreken van de cacaovrucht (alleen de bonen worden gebruikt). Kumasi kan je gewoon direct uit ’t flesje opdrinken. Of je kunt er een cocktail mee maken. Er zijn twee varianten op de markt die allebei bestaan uit alleen sap en water. Puur en zonder toevoegingen dus.

Door bier te gaan brouwen met het fruitsap uit de cacaovrucht! En zo wordt er een steentje bijgedragen aan het voorkomen van verspilling van grondstoffen en hebben de cacaoboeren in Ghana een extra inkomen. Cacaoboeren in Ghana hebben extra inkomsten (tot 30% per kilo cacao!) met een product dat normaalgesproken de grond in stroomde. Het idee voor Kumasi is ontstaan toen Lars Gierveld en Jochem Pinxteren een documentaire maakten over de cacao-industrie in West-Afrika. Samen met een aantal Ghanese boeren ontstond hieruit het idee voor deze duurzame onderneming. Het was niet makkelijk, maar na twee jaar sap, zweet en tranen is het gelukt. De beweging is begonnen en iedereen kan heel makkelijk meedoen: gewoon door Kumasi te drinken. Tweach doet nu ook mee met deze beweging! Door bier te gaan brouwen met het fruitsap uit de cacaovrucht!

Tweach Tripel nr. 2 is gebrouwen in samenwerking met Brouwerij Brouwersnös in Groenlo, inmiddels een begrip in Nederland en zeker in het oosten van het land. In totaal zijn er slecht 3850 flessen beschikbaar. Het bier heeft een alcoholpercentage van 8,5%. Elke fles is aan de voorzijde uniek genummerd. Tweach Tripel nr. 2 is o.a. verkrijgbaar bij brouwerij Brouwersnös in Groenlo en diverse slijters in de Achterhoek en Twente.

