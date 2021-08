Burgemeester Oost Gelre sluit woning na aantreffen hennepkwekerij

Deel dit bericht













GROENLO – Burgemeester Bronsvoort heeft een woning aan Het Blik in Groenlo voor een periode van drie maanden gesloten. De woning is verzegeld na het aantreffen van een hennepkwekerij door de politie. De bewoner mag drie maanden geen gebruik van de woning maken.

De politie heeft donderdag 29 juli in de woning een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Aanleiding voor de inval is een anonieme tip. Burgemeester Annette Bronsvoort is blij dat mensen verdachte situaties melden: “Het is een ernstige vorm van criminaliteit waar vaak een wereld van geweld, bedreiging en intimidatie achter schuil gaat. Het is belangrijk dat we dit niet tolereren in Oost Gelre. Daarom ben ik blij dat deze tip binnenkwam.”

Gevaar voor de omgeving

Los van de criminaliteit moet volgens de burgemeester ook het gevaar van een hennepkwekerij in een woning of schuur niet onderschat worden. “Ook in dit geval werd de stroom illegaal afgetapt, wat het risico op brand vergroot. Op deze manier is een heel onveilige situatie veroorzaakt, met alle gevaren van dien voor de omwonenden. Ook kunnen lekkages en schimmel een gezondheidsrisico voor de omgeving vormen. Die optelsom is voor mij aanleiding om de woning voor een periode van 3 maanden te sluiten.”

Een vuist tegen criminaliteit

De sluiting van de woning is ook een duidelijk signaal dat Oost Gelre deze vorm van criminaliteit niet tolereert. Burgemeester Bronsvoort: “We hebben onlangs campagne gevoerd om inwoners van het buitengebied bewust te maken van de risico’s van criminaliteit en ondermijning. Het is belangrijk dat we hier samen een vuist tegen maken. Gemeente en politie doen er alles aan, maar zijn in sterke mate afhankelijk van tips uit de omgeving. Schroom dus niet om bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem een melding te doen.”

Melding doen

Een verdachte situatie kan bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl.