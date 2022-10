Jorik uit Hengelo gekozen als nieuwe jeugdburgemeester van Bronckhorst

BRONCKHORST – Op onze oproep ‘Wie wil jeugdburgemeester van Bronckhorst worden’ onder leerlingen van groep 7 van de basisscholen in de gemeente kregen we 6 aanmeldingen. Deze waren voorzien van mooie motivaties en een jury vroeg hen vanmiddag allemaal om via onder andere een presentatie in ons gemeentehuis en het verdedigen van enkele stellingen in een kort debat te laten zien waarom zij geschikt zijn voor deze bijzondere ‘baan’. Jorik uit Hengelo (10 jaar) kwam hiervan als winnaar uit de bus en wordt tijdens de raadsvergadering op 20 oktober om 19.30 uur officieel benoemd.

Burgemeester Marianne Besselink: “Jorik maakte indruk met zijn aanstekelijke enthousiasme. In zijn presentatie besprak hij het onderwerp duurzaamheid in onze gemeente. Zo wil hij graag meer lessen duurzaamheid op scholen in Bronckhorst en had hij een goed idee om met speeltoestellen energie op te wekken. Dit originele idee gaf voor ons de doorslag. Binnenkort spreken we af hoe Jorik het jeugdburgemeesterschap verder gaat invullen en bij welke evenementen hij aanwezig zal zijn.”

Wat houdt het jeugdburgemeesterschap in?

De taak van de jeugdburgemeester is leuk, maar ook serieus. Jorik zal bijvoorbeeld samen met de echte burgemeester aanwezig zijn bij enkele speciale activiteiten in de gemeente, zoals het inhalen van sinterklaas en de nationale dodenherdenking op 4 mei. Daarnaast kunnen kinderen in Bronckhorst bij hem terecht als ze ideeën hebben voor de gemeente. De jeugdburgemeester kan deze dan aankaarten bij burgemeester Besselink.

De jury bestond uit onder meer burgemeester Marianne Besselink, wethouder Antoon Peppelman, raadslid Mette Westerink en huidig jeugdburgemeester Lisa Ankersmid. Jorik is een jaar de jeugdburgemeester. Volgend najaar vindt een nieuwe verkiezing plaats. Bronckhorst kiest ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester.

Alle kinderen die meededen aan de verkiezing worden lid van het nieuwe kinderparlement. Ook zij worden morgen in de raadsvergadering geïnstalleerd.

