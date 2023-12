CityLido-Klassieker: Nieuwe locatie en naam voor RTCG jaarlijkse veldtoertocht

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

GROENLO – De jaarlijkse veldtoertocht van Wielerclub RTCG in Groenlo, traditioneel gehouden op 30 december, ondergaat dit jaar een verandering in zowel locatie als naam. Na een kwart eeuw bij Marveld Recreatie, verhuist het evenement naar CityLido, waar het voortaan bekend zal staan als de CityLido-Klassieker.

De tocht, die in het verleden van start ging bij Marveld Recreatie en door de lokale kroeg Die Kneipe voerde, heeft duizenden mountainbikers en gravelrijders aangetrokken. RTCG-voorzitter Harrie Hoitink legt uit dat de verandering in locatie deelnemers een extra dimensie biedt in de vorm van een gezellige nazit, iets wat bij Marveld vanwege ruimtebeperkingen en hoogseizoen niet haalbaar was.

De CityLido Klassieker biedt routes voor zowel mountainbikers als gravelrijders. Drie mountainbike routes van 25, 40 en 55 kilometer zijn uitgepijld en geschikt voor zowel beginners als ervaren rijders. De gravelrijders kunnen kiezen uit twee afstanden, 50 en 70 kilometer, waarbij de routes enkele dagen voor de tocht als GPX-bestand beschikbaar gesteld worden. Onderweg is er voor elke deelnemer een pauze met soep en krentenbol.

De CityLido Klassieker op zaterdag 30 december biedt naast de tocht een gezellige afterparty met muziek. De kosten voor deelname bedragen €10 per persoon en €8 voor NTFU-leden, inclusief een consumptie na afloop. Fietsen kunnen worden gestald in een bewaakte fietsenstalling bij CityLido. Voorinschrijving is mogelijk via www.fietssport.nl/toertochten/54460.

