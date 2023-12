Grol 3 verslaat Bon Boys 5 in spannende bekerwedstrijd

GROENLO – Grol 3 nam het zaterdag 16 december op tegen Bon Boys 5 uit Haaksbergen in een bekerduel. Het team van Grol, dat op volle sterkte was, begon de wedstrijd om half 3. Na een gelijk opgaand eerste kwartier kreeg Grol meer grip op de wedstrijd. Ze hadden meer balbezit en drongen Bon Boys terug op de eigen helft, maar dit resulteerde nog niet in grote kansen. De verdediging van Grol, bestaande uit Leon, Youri, Teun en Daan, wist de aanvallen van de snelle voorhoedespelers van Bon Boys te verijdelen.

Doelpunten in de Eerste Helft

Grol kreeg na ongeveer 20 minuten een grote kans, maar een voorzet van Kevin werd net niet door Ronald binnengeschoten. Het was Bon Boys die de score opende in de 26ste minuut, met een doelpunt in de verre hoek. Ondanks deze tegenslag pakte Grol de draad weer op en creëerde meer kansen, resulterend in een doelpunt van Ronald in de 34ste minuut. De teams gingen de rust in met een gelijke stand.

Wisselende Kansen in de Tweede Helft

In de tweede helft zocht Grol naar een voorsprong met langere ballen, die vaak werden onderschept door de verdediging van Bon Boys. Desondanks kwam Bon Boys opnieuw op voorsprong in de 52ste minuut na een verdedigingsfout van Grol. Grol antwoordde snel met een gelijkmaker in de 55ste minuut door een actie van Luc en een doelpunt van Ronald. Bij een duel op de rand van de 16 meter van Bon Boys verdraaide een speler van Bon Boys zijn knie, waarna de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd.

Slotfase van de Wedstrijd en Strafschoppen

Na de hervatting werd het spel rommeliger. Grol nam de leiding in de 67ste minuut, maar Bon Boys maakte gelijk en kwam zelfs op voorsprong in de 85ste minuut. Grol forceerde in de blessuretijd een strafschop, die door Kevin werd gescoord, wat de eindstand op 4-4 bracht. De strafschoppenserie was een zenuwslopende aangelegenheid. Uiteindelijk was het Barry, de doelman van Grol, die de beslissende strafschop binnen schoot en Grol een ronde verder bracht in de beker.