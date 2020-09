Compagnie Grolle in Overdinkel

GROENLO / OVERDINKEL – De compagnie Grolle had zondag 13 september een kampement in Overdinkel. Daar hielpen de huurlingen van de compagnie Bommen Berend mee om de protestanten te verdrijven uit het Twentse land. “Goed dat het gelukt is, want nu hebben wij ook carnaval”, zegt Bommen Berend. Het was Jan Riesewijk die in de huid van Bommen Berend stapte.

Het toneelstuk dat bij de Pulverweide met compagnie Grolle, het Lossers Chaootschap en Jan Riesewijk werd gebracht, werd maar liefst vijf keer opgevoerd. Ruim 600 deelnemers, die deze dag de Bommen Berend fietstocht fietsen, bezochten het toneelstuk.

