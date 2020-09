S.v. Grol heeft historisch hoog aantal leden

GROENLO – Door de fusie met de Grolse Boys heeft s.v.Grol de historische grens van 1.400 leden overschreden. Per 1 september 2020 telt de vereniging 1.406 leden. Er zijn globaal bekeken 900 spelende leden en 500 ondersteunende leden. Zo hoog zijn beide aantallen ook de laatste 5 jaar niet geweest. Wat opvalt is dat het aantal leden onder 12 jaar voor het eerst in jaren weer is gegroeid (nu 200). Het aantal spelende leden van 18 jaar en ouder groeit al jaren. Nu zijn er dat ruim 450.

Met het totaal aantal leden is Grol de grootste vereniging binnen de gemeente Oost Gelre en één van de grootste verenigingen in de Achterhoek.

