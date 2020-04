Datum Slag om Grolle 2021 bekend

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

GROENLO – Op 22, 23 en 24 oktober 2021 vindt de achtste editie van de Slag om Grolle plaats. Dat heeft de organisatie, die hoopt de bevriende deelnemers uit binnen- en buitenland volgend jaar in goede gezondheid weer terug te zien, bekend gemaakt.

Het evenement staat inmiddels bekend als het grootste 17e -eeuws re-enactment evenement van de wereld en kon afgelopen jaar weer op veel belangstelling van de media rekenen. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de interesse van re-enactors uit de hele wereld zo groot is dat de organisatie een keus moet maken uit de vele belangstellende groepen. ,,Dat betekent dat we de lat hoger kunnen leggen en kunnen kiezen voor hen die zich het meest historisch correct weten te presenteren”, zegt Godfried Nijs die het contact met de re-enactors onderhoudt.

Ook bij handelaren in historische spullen en artiesten is de Slag om Grolle inmiddels een geliefd podium.

Daarnaast doen iedere editie meer en meer Grollenaren actief mee tijdens de drie dagen, waarin Groenlo gezamenlijk terugkeert naar het jaar 1627.

Mensen die graag mee willen helpen om het evenement tot een succes te maken kunnen zich bij de organisatie melden. ,,Naast het in elkaar zetten van toegangspoorten en kassa’s zijn deskundige helpende handen nodig, ook voor zaken als sponsoring en marketing, altijd welkom”, aldus secretaris Tristan Naber. Meer informatie over het evenement is te vinden op de website of de social media kanalen van de Slag om Grolle.

De organisatie, geheel bestaand uit onbetaalde vrijwilligers onder voorzitterschap van Edwin Grothe, heeft onlangs afscheid moeten nemen van het eigen onderkomen op het Oldenhuis-terrein aan de Borculoseweg. Momenteel wordt gebruik gemaakt van De Bron van waaruit voorlopig word gewerkt aan de voorbereiding naar 2021.

