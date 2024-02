‘De Andere Markt’ in Groenlo onderstreept bewustere levenswijze

GROENLO – In het kader van een initiatief van Ondernemend Achterhoek vindt op 30 maart van 11:00 tot 17:00 uur ‘De Andere Markt’ plaats in het ‘Hart van Grolle’. Deze markt streeft naar het bieden van alternatieven op het gebied van voeding, gezondheid, lokale economie en moedigt bezoekers aan om bewuste keuzes te maken.

In de schaduw van de huidige systemen wordt gezocht naar veranderingen en innovaties, en ‘De Andere Markt’ is een manifestatie van deze beweging. Het evenement vindt plaats in “Het Hart van Grolle”, waar de overdekte promenade niet alleen ruimte biedt aan standhouders en een terras, maar ook omgeven is door winkelruimten. Met nog beschikbare ruimten, waaronder een ingerichte versproductenwinkel met faciliteiten zoals koelvitrines en een professionele keuken, nodigt de markt lokale ondernemers uit om deel te nemen.

De markt hanteert een ‘cash only’-beleid om de directe economische interactie tussen consument en producent te bevorderen. Daarnaast zullen er tijdens ‘De Andere Markt’ compacte lezingen en workshops plaatsvinden die verdere discussie en educatie op diverse gebieden stimuleren.

Ondernemers die interesse hebben om deel te nemen aan de markt, of die ruimte willen huren voor het geven van workshops of lezingen, worden uitgenodigd om hier te klikken.

Voor meer informatie over ‘De Andere Markt’, bezoek de website deanderemarkt.nl.

