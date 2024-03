Lenteland boerderij ’t Gagel in Lochem krijgt nieuwe boeren

LOCHEM – Lenteland opent dit voorjaar de vierde regeneratieve boerderij op ’t Gagel in Lochem, Gelderland. Met 45 hectare is dit de grootste boerderij, waarmee de coöperatie laat zien dat deze manier van boeren ook op grotere schaal mogelijk is. Lenteland zet hier niet alleen in op voedselproductie en het gezonder maken van de bodem, maar ook op educatie en recreatie. De boerderij gaat namelijk fungeren als ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap en leercentrum op het gebied van regeneratieve landbouw in Nederland en Europa.

Regeneratieve landbouw op grote schaal is mogelijk

De nieuwste Lenteland boerderij is met 45 hectare de grootste tot nu toe. Dat biedt enorme mogelijkheden voor de boeren-ondernemers die hier nu gaan starten. Het team van boeren bestaat uit: Daan Houwers uit Aalten, Roos Burger, en Anne van Leeuwen en Ricardo Cano Mateo van Bodemzicht uit Malden. Het viertal gaat een productielandschap aanplanten met groentetuin, dieren, bessenstruiken, fruitbomen en notenbomen. Ook komt er een bomenkwekerij. Daan Houwers: “’t Gagel was altijd al een modelboerderij. Hier werden nieuwe inkuiltechnieken en stallen getest, waar boeren uit de omgeving naar kwamen kijken. Wij willen hier opnieuw een plek creëren die boeren, beheerders en bewoners inspireert, zowel lokaal als nationaal.”

Leerplek

Voor iedereen die aan de slag wil met regeneratieve landbouw is de boerderij een belangrijke plek. Anne van Leeuwen: “Hier kun je ervaren waar regeneratie over gaat. We helpen mensen met verschillende achtergronden om aan de slag te gaan met regeneratie door middel van cursussen, presentaties, rondleidingen, residenties en workshops. Ons doel is om een prachtige plek te creëren voor de lokale gemeenschap, waar je weer in verbinding staat met je eten. Een levendig landschap waarin boeren, chefs, kunstenaars, politici en wetenschappers elkaar ontmoeten”.

Open model

De Lenteland boerderijen werken volgens een open model. Dit houdt in dat buurtbewoners en bezoekers kunnen meegenieten van de plek. Door een abonnement op de oogst, een bezoek aan de winkel, een overnachting in het groen en allerlei activiteiten zoals velddiners en culturele programma’s. Ook is het mogelijk om mede-eigenaar te zijn van de boerderijen.

Veld-diners en voedselboscamping

Naast een oogst-abonnement kun je je ook opgeven voor de veld-diners die vanaf deze zomer worden georganiseerd. En als ’t wat laat wordt, blijf dan gerust slapen op de camping in het voedselbos. Roos Burger, één van de boerenondernemers: “Op de voedselboscamping ervaar je de boerderij van binnenuit. In de toekomst pluk je hier zo je ontbijt van de boom”.

Systeemverandering en regeneratieve landbouw

Volgens Wouter Veer, oprichter van Lenteland is het steeds duidelijker dat ondernemers en burgers zelf de zo nodige systeemverandering in gang moeten zetten. Wouter: “Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat we ook in de toekomst gezond en lekker voedsel uit onze eigen omgeving kunnen eten”. Anne van Leeuwen vult aan: “Met elkaar kunnen we gezonde voeding telen en tegelijkertijd leven terugbrengen op de plek: in de gemeenschap, de planten, dieren en in de bodem. Steeds meer boerderijen laten zien dat het mogelijk is.”

Het belang van een gezonde bodem

Regeneratieve landbouw richt zich op het gezond maken van de bodem en het herstellen van het ecosysteem. De Lenteland boeren werken mee met de natuur, uiteraard zonder pesticiden en kunstmest. Ze verstoren de bodem zo min mogelijk en zorgen voor een grote diversiteit aan gewassen. Natuurlijke en culturele elementen worden in ere hersteld. Boeren-ondernemer Daan Houwers, zelf opgegroeid in de Achterhoek: “We willen de wilde gagel weer volop laten bloeien op de boerderij. Deze plant is kenmerkend voor het veengebied dat hier vroeger zat. En we brengen het coulisselandschap, dat zo kenmerkend is voor de Achterhoek, weer terug met houtwallen, elzensingels en hagen.”

Uitnodiging feestelijke opening

De boeren van ’t Gagel nodigen iedereen van harte uit om kennis te maken. Zondag 21 april van 14:00 – 17:00 is er een rondleiding op de boerderij gevolgd door een feestelijke borrel. Aanmelden kan hier

Over Lenteland

Lenteland ontwikkelt samen met boeren en burgers regeneratieve boerderijen. Ze maken daarmee plekken beschikbaar voor ‘toekomstboeren’ die op deze manier voedsel willen produceren, maar geen toegang hebben tot grond. De boerderij levert aan de lokale markt en de gemeenschap rond de boerderij wordt betrokken bij de plek. Het zijn coöperaties waar iedereen mede-eigenaar van kan worden. Regeneratieve landbouw laat zien dat het produceren van gezond voedsel met veel voedingsstoffen hand in hand kan gaan met het herstellen van de biodiversiteit en het opbouwen van bodemleven. www.lente.land

