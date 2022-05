De Compagnie Grolle zoekt versterking!

Energieke mannen en vrouwen gezocht om de gelederen aan te vullen

GROENLO – De Compagnie Grolle, een gezelschap van Grollenaren (en een aantal huurlingen van buiten de stad), heeft ruimte voor nieuwe leden. De leden besteden een deel van hun vrije tijd om het roemruchte verleden van het vestingstadje weer tot leven te wekken.

De groep laat zien hoe het leven was in de zeventiende eeuw en hoe ze zich in oorlogstijd verdedigde. Dit doen ze zo authentiek mogelijk, om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen.

Naast deelname aan het tweejaarlijkse evenement de Slag om Grolle is de kalender jaarlijks gevuld met tal van andere re-enactment evenementen in binnen- en buitenland. Ambachten worden beoefend, er wordt gekookt en natuurlijk geoefend met musketten, kanonnen en rapieren. In de avond wordt er goed gegeten, gedronken, gedanst en worden bij het kampvuur sterke verhalen verteld. Ook zijn er jaarlijks leuke excursies naar musea/tentoonstellingen en doe-dagen om de uitbeelding verder te verbeteren.

Wie zoeken wij?

Heb jij een bovengemiddelde interesse in geschiedenis, zou je de ambiance en gezelligheid die hangt in de kampementen van Groenlo tijdens de Slag om Grolle vaker willen beleven? Kom dan eens kennismaken met onze re-enactment vereniging! Wie weet vind jij jouw roeping als musketier, ambachtsman of kanonnier.

Infobeurs

Heb je interesse en wil je kennismaken met ons? Op zaterdag 7 mei vindt de Infobeurs voor de Slag om Grolle plaats, waar ook leden van Compagnie Grolle aanwezig zijn. Zij kunnen ongetwijfeld vragen beantwoorden.

Wil je de Compagnie Grolle nog voor de Slag om Grolle in actie zien? Deze zomer kan dat op diverse evenementen in Nederland: onder andere in Bredevoort (21-22 mei), Bourtange (11-12 juni), Openluchtmuseum Eindhoven (16-17 juli), en Groningen (27-28 augustus) en op 2, 3 en 4 september wordt Palmanova in Italië bezocht.

De Compagnie Grolle is digitaal te bereiken. Neem via de website contact op: https://compagnie-grolle. nl/lid-worden/.

