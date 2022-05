4 mei ‘Vrijheid in verbondenheid’

GROENLO – De vier mei herdenking begon met het leggen van bloemen bij het monument bij de Calixtusbasiliek. Een klein gezelschap legde bloemen en liep daarna naar het monument aan de Lichtenvoordseweg. Dit jaar ook geen herdenking in de Mattelier, geen stille tocht en geen publiek bij het monument in de Calixtusbasiliek tuin.

“Toen we wisten dat het weer mogelijk was, hebben we voor de zekerheid toch maar gekozen voor een korte herdenking in de buitenlucht. We hopen volgend jaar weer als vanouds een herdenking te houden in De Mattelier en een stille tocht te lopen. Met elkaar deze tocht lopen is heel bijzonder en waardevol”, aldus Maria Monasso-Roes van het 4 mei comité.

Het thema van 2022 was ‘Vrijheid in verbondenheid’. “We voelen ons hier bij dit monument met elkaar verbonden. Verbonden, omdat we het belangrijk vinden te herdenken en om stil te staan bij het grote goed dat ‘vrijheid’ heet. Juist nu, nu de oorlog, slechts enkele vlieguren hier vandaan, ons op harde wijze duidelijk heeft gemaakt dat oorlog in Europa niet louter tot het verleden behoort. Het sterkt het comité in zijn opdracht om de oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtstaat uit te dragen en te benadrukken.”, vertelde Maria.

Tijdens de herdenking bij het monument aan de Lichtenvoordseweg was er onder andere muziek van Muziekvereniging Groenlo, werd de ‘Last post’ net voor de twee minuten stilte gespeeld en werden er duiven losgelaten. Door de gemeente Oost Gelre, het 4 mei comité, scouting en aanwezigen konden bloemen worden gelegd bij het monument.

Voor de gemeente Oost Gelre sprak wethouder Bart Porskamp. “We herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 77 jaar geleden. Steeds minder mensen kennen de Tweede Wereldoorlog uit eigen ervaring. Hun verhalen dragen wij met ons mee. Deze verhalen hebben ons geraakt … ontroerd. We moeten ze blijven vertellen”.

De laatste twee maanden zien we heftige en ontluisterende beelden op televisie en sociale media. Niet alleen de steden en de mensen worden aangevallen, ook de democratie en onafhankelijkheid. Hierdoor zijn velen niet alleen hun huis en dierbaren kwijt, maar hun hele bestaan. En het einde van deze oorlog is nog niet in zicht. Direct na de eerste berichten van de oorlog en de mensen die op de vlucht slaan, stellen mensen in Nederland en in Oost Gelre hun hart en hun huis open. In Oost Gelre hebben we altijd al zorg voor elkaar en ook nu komen er krachten van solidariteit los. Het is hartverwarmend om te constateren dat allerlei initiatieven worden genomen door mensen in Oost Gelre om het leed dat de ellende met zich meebrengt te verzachten.

Een veilig onderkomen bieden. Spullen inzamelen. Een helpende hand toesteken. Een luisterend oor. We zetten ons samen in, we ondersteunen naar eigen vermogen”, vervolgde Bart Porskamp.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....