De Lutte DS1- HV Grol DS1

GROENLO – Na een pauze van ruim zes weken stond er eindelijk weer een handbalwedstrijd op het programma voor het eerste damesteam van HV Grol. Ze stonden voor een uitdaging, aangezien ze afreisden naar de koploper De Lutte.

Het plan was om vanuit een stabiele dekking de schade zo klein mogelijk te houden. Echter, vanaf het begin nam De Lutte de touwtjes stevig in handen. Hun sterke keepster verdedigde het doel van de thuisploeg uitstekend en zette zekere break-outs in, waardoor De Lutte al snel een voorsprong nam die ze niet meer uit handen gaven.

De dames van HV Grol wisten zeker mooie aanvallen op te zetten, maar kwamen vaak uit tegen de uitstekende sluitpost van de tegenstander. Bij rust stonden ze al tegen een aanzienlijke achterstand aan. In de tweede helft lieten ze echter een beter spelbeeld zien en stond de dekking sterker. In de laatste tien minuten draaiden ze zelfs het spel om. Ze onderschepten ballen in de dekking, zetten mooie break-outs in en toonden sterk keeperswerk, wat leidde tot effectieve aanvallen. Al met al een verdiende zege (32-16) voor de koploper, maar HV Grol liet lichtpuntjes zien door niet op te geven en sterke aanvallen aan het eind van de wedstrijd, wat een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling.

De volgende wedstrijd wordt gespeeld op zondag 21 januari, thuis tegen BWO DS1.