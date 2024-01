Jazz Eibergen verhuist naar De Oude Mattheüs kerk

EIBERGEN – De concerten van Jazz Eibergen verhuizen naar een nieuwe locatie, De Oude Mattheüs Kerk. De reden is, dat Het Muldershuis al geruime tijd in zwaar weer zit en er voor Jazz Eibergen geen garanties zijn, dat er ook de komende maanden concerten kunnen worden gehouden.



“We hebben een prachtige nieuwe locatie gevonden, De Oude Mattheüs kerk, aan de Grotestraat 50 in Eibergen”, vertelt programmeur Raph Schouten. De jazzhap wordt gehouden bij De Klok, vijftig meter verderop. Alle gekochte tickets blijven geldig. De concerten beginnen ook om 20:30 uur en bezoekers kunnen ook op de nieuwe locatie tijdens de concerten gewoon een drankje kopen. De jazzhap kan men nuttigen tussen 18:30 en 20:00 uur bij De Klok. De jazzhap voor het komende concert met The Preacher Men was volledig uitverkocht. Er is echter ruimte voor enkele extra jazzhappen. Deze combitickets zijn online te koop via de website www.jazzeibergen.nl. “Het is helaas niet mogelijk om los van deze combitickets een jazzhapticket te kopen.”



Jazz Eibergen gaat bij ieder concert de kerk sfeervol aankleden en verlichten. De capaciteit is ook ruimer dan bij Het Muldershuis. Bezoekers kunnen zowel zitten als staan. Volgende week donderdag kunnen bezoekers er nog bij zijn als het groovende super trio The Preacher Men met Hammond orgel, sax en drums naar Eibergen komen. Voor alle ins en outs en online tickets: www.jazzeibergen.nl .

