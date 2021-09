De Mattelier zoekt enthousiaste vrijwilligers

Deel dit bericht













GROENLO – Er is weer meer reuring in de Mattelier. Verenigingen pakken hun activiteiten op, het filmhuis is volop in gang en het theaterseizoen gaat binnenkort van start. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar bij deze evenementen en activiteiten. Om ervoor te zorgen dat alles gereed is en iedereen de beste service krijgt, kunnen wij wat extra handen gebruiken.

“Wij zijn opzoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden: Catering/horeca Gastvrouw/-heer Marketing en communicatie Schoonmaak. Ons team van vrijwilligers bestaat uit liefhebbers van theater en muziek, jong en oud, vrienden, maar vooral enthousiaste mensen die graag hun handen uit de mouwen steken. Ben jij of ken jij iemand die graag deel wil uitmaken van ons team? Stuur dan een mailtje naar info@demattelier.nl of bel naar 06-42497744″.