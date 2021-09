Grol 1 wint eerste competitiewedstrijd

Deel dit bericht













GROENLO – Het eerste elftal van Grol heeft in de tweede klasse J van de KNVB een goede competitiestart gemaakt door de uitwedstrijd in en tegen Lemelerveld met een 0-1 overwinning af te sluiten. Tiem Rots bracht Grol in de 24ste minuut op 0-1 voorsprong.

Grol ging deze wedstrijd van start zonder de geblesseerde spelers Wouter Pillen, Mark te Winkel en Luc Berentsen. Tycho Riteco melde zich ziek.

Opstelling Grol 1 tegen Lemelerveld 1

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Mike Kempers, Ramon Landewers, Max de Vries jr. en Eduardo de Sousa Cavalcante;

Midden: Titus Hoffman, Mick Wissink (85e min. Roel Bruins) en Rico Lammerdink;

Voor: Wouter Rexwinkel (72e min. Mart Willemsen), Mart Zieverink (57e min. Tygo ten Bulte) en Tiem Rots (72e min. Jordy Schutten).

Scheidsrechter

Illian Groothuismink uit Raalte.

Gele kaarten bij Grol:

Eduardo de Sousa Cavalcante en Jordy Schutten.

Uitslagen 2J

Achilles ’12 – SDC ’12 2-0

Bon Boys – Barbaros 3-0

Schalkhaar – Vogido 8-1

Wijhe ’92 – GVV Eilermark 0-2

FC Suryoye – ATC ’65 0-2

BWO – NEO 0-5

Lemelerveld – Grol 0-1

Zondag 3 oktober aanstaande speelt Grol 1 thuis op het sportpark Den Elshof in Groenlo de competitiewedstrijd tegen BWO (uit Hengelo Ov.), aanvang:14.30 uur.

Lees ook ....