Deel 2 documentaireserie over de creatie van Bommelwereld

GROENLO / ARNHEM – Omroep Gelderland heeft de tweede aflevering van de documentaireserie genaamd ‘Bommelwereld: Van tekening tot pretpark’ gepubliceerd op haar website. Deze serie biedt een exclusieve inkijk in de ontwikkeling van het nieuwe indoor pretpark Bommelwereld in Groenlo. Het pretpark staat gepland om in het voorjaar van 2025 te openen en verwacht jaarlijks duizenden bezoekers te trekken.

De serie volgt verslaggever Davie Klein Gunnewiek, die speciale toegang heeft tot de bouwplaats van het pretpark. De documentaire belicht het bouwproces en geeft antwoord op vragen over het creatieve en constructieve werk achter de schermen.

Deel 2 van de serie richt zich op de constructie van een achtbaan, ontworpen en gebouwd door Vekoma in Vlodrop. Kijkers krijgen inzicht in het ontwerp- en productieproces van de attractie. Ook wordt aandacht besteed aan de samenwerking met de Toonder Compagnie in Amsterdam en uitgeverij Rubinstein, die bijdragen aan het behouden van het werk van Marten Toonder en zijn creaties.

