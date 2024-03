Uitbreiding opvang Oekraïense vluchtelingen in Groenlo

GROENLO – In Groenlo heeft de gemeente Oost Gelre afgesproken met Marveld Recreatie om de locatie waar Oekraïense vluchtelingen verblijven, te verlengen tot 1 april 2025. Er zijn 46 mensen die hier tot die datum kunnen blijven. Ook is de gemeente in gesprek met Zorgcombinatie Marga Klompé om de opvanglocatie De Rank in Groenlo te verlengen. Daar zijn sinds maart 2022 al 80 vluchtelingen uit Oekraïne. Marga Klompé is voornemens om ook deze opvanglocatie te verlengen tot uiterlijk 1 april 2025.

In een gezamenlijke inspanning met andere gemeenten in de Achterhoek, heeft Oost Gelre zich ten doel gesteld om onderdak te bieden aan in totaal 200 Oekraïense vluchtelingen. Tot nu toe heeft de regio al 126 vluchtelingen opgevangen, een getal dat naar verwachting zal groeien met de toevoeging van nieuwe opvanglocaties.

De gemeente kondigde ook aan dat er vanaf 21 maart negen extra vluchtelingen ondergebracht zullen worden in twee woningen bij Welgro in Groenlo. Deze woningen zijn door de eigenaar voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting van twee Oekraïense gezinnen, die al geruime tijd in de gemeente verblijven.

Deze uitbreidingen zijn onderdeel van een breder initiatief om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan veilige, stabiele huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Bron(nen) & Afbeelding(en)