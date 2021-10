DHV – HV Grol DS1

Deel dit bericht













De dames van handbalvereniging Grol speelden zaterdagavond een uitwedstrijd in de gloednieuwe sporthal in Delden.

Na de goede wedstrijd van vorige week, wilden de dames dit spel voortzetten. Het liep echter anders, verdedigend was het minder fel en het team kreeg te makkelijk doelpunten tegen. Hierdoor moest het aanvallend wel goed genoeg zijn om bij te blijven. Ondanks hard werken was het spel niet dreigend genoeg. Net voor rust scoorde HV Grol via een prima aanval de gelijkmaker (7-7), maar in de resterende seconden kon DHV weer te gemakkelijk scoren.

De tweede helft wilde HV Grol het spel naar zich toetrekken, maar het bleef stroef spelen. Beide teams speelden geen hoogstaand handbal. DHV bleef steeds aan de goede kant van de score en het was voor HV Grol bikkelen om bij te blijven. Aan het eind stond het 16-15, maar gezien het spel van beide teams was een gelijkspel op zijn plaats geweest. De dames waren zich ervan bewust dat er veel meer in had gezeten vandaag. Ze gaan proberen lering te trekken uit de dingen die minder goed gingen en positief verder te kijken naar de volgende wedstrijd. Dat is over twee weken op zaterdag 30 oktober tegen Stevo 2.

