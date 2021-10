H.V. Grol DS4 – Minerva DS2

Deel dit bericht













GROENLO – Op zaterdagavond spelen de dames van handbalvereniging Grol DS4 thuis tegen Minerva uit Gaanderen. De eerste uitwedstrijd werd met 12-12 gelijk gespeeld, doordat de dames eerst flink achterstonden voelde dat als winst. Hopelijk lukt het vandaag om twee punten in Groenlo te houden.

HV Grol opent de wedstrijd met twee sterke doelpogingen vanaf de cirkel. Minerva heeft de snelheid erin en scoort de 0-1 vanuit de hoek. Na even rondspelen komt Loran hoog en knalt de bal hard in het doel. Marieke loopt mooi vrij over de cirkel en wordt aangespeeld door een oplettende Marja, ze rondt hem prima af waardoor Grol op voorsprong staat. Na een penalty voor Minerva staat het 2-2. Er wordt over en weer gescoord en het loopt gelijk op. HV Grol zet enkele mooie aanvallen op en Dion staat goed te keepen. Sanne weet met een lange bal Joyce te bereiken, die al op de cirkel klaar staat en hem achter de keeper in het doel mikt. HV Grol gaat de rust in met een kleine voorsprong, 8-6.

In de rust wordt door coach Marcel aangegeven dat er meer snelheid in het spel moet komen, de dames meer wissels in de aanval moeten inzetten en goed moeten blijven vrijlopen.

De tweede helft begint met een mooi samenspel door de thuisploeg waaruit Mariska weet te scoren. Minerva krijgt een penalty, Melanie, de keepster van de tweede helft, houdt de bal op het nippertje tegen. Daarna komt Grol in een moeilijke fase. De middenverdediger van Minerva komt ver uit waardoor de dames aanvallend niet altijd weten wat ze kunnen doen. Er wordt een paar keer op de lat gegooid en Minerva loopt in, de stand is 9-9. HV Grol gooit moeilijke ballen, ze kunnen elkaar niet altijd vinden en de penalty die Grol mee krijgt, gaat richting de favoriete hoek van de keepster van Minerva en wordt niet benut. Gelukkig scoort Rianne een belangrijk doelpunt en staat Grol weer met een puntje voor. Tijdens een break-out verliest Kim de bal, maar pakt hem op snelheid weer terug en maakt de 13-10. Minerva komt met enkele harde ballen op doel weer terug tot 13-13. Met nog 5 minuten te gaan, krijgt Grol weer een penalty mee, Mariska gooit de bal er strak in en zo staat Grol met 1 punt voor. Er wordt aan beide kanten nog een keer gescoord en als Minerva nog een penalty mee krijgt, wordt de eindstand 15-15.

Deze week voelt de gelijkstand iets minder als winst, de dames denken dat er meer in had gezeten. Toch tevreden met de inzet en het behaalde punt, gaan ze zich opmaken voor de streekderby tegen Vios, op 31 oktober om 12.00 uur in Beltrum.

