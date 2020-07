Digitale inloopavond Zonnepark De Zomereiken.

Focus op lokale participatie en eigendom door initiatiefnemers.

GROENLO – Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het Zonnepark De Zomereiken. De initiatiefnemers zijn van plan om het zonnepark te vestigen op de hoek van de Vredenseweg en de Berkenhofweg, naast de Klootschietveldbaan. Op woensdag 8 juli wordt er een digitale inloopavond georganiseerd van 19.30 uur tot 21.30 uur waarin omwonenden en betrokkenen worden bijgepraat over de plannen.

Agem en Sunvest presenteren het plan dat wordt ingediend bij de gemeente Oost Gelre. Hierbij wordt het doorlopen planproces toegelicht met de input uit eerdere bewonersavonden en de gesprekken met belanghebbende organisaties. Adviesbureau Haver Droeze neemt de online aanwezigen mee in het ontwerp van De Zomereiken en laat zien op welke wijze de feedback van omwonenden en belanghebbenden is geïntegreerd in het zonnepark. Er wordt getoond hoe de daadwerkelijke locatie van de Linie is geïntegreerd in het ontwerp en hoe de Grolse Linie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt door middel van het reconstrueren van de Linie en een redoute.

Marleen Brus van gemeente Oost Gelre zal de ambitie van de gemeente presenteren. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Hiervoor is grootschalige opwek van hernieuwbare energie nodig. Het beleid en de visie van de gemeente evenals de procedure nadat de aanvraag is ingediend, worden toegelicht. En tot slot presenteert Agem de mogelijkheden van financiële deelname aan de bouw en exploitatie van het Zonnepark De Zomereiken.

De avond is bedoeld om te informeren en een laatste check te doen op wat we indienen als aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze inloopavond is digitaal en wordt live uitgezonden. Het is rechtstreeks te volgen vanaf uw computer, tablet of mobiele smart telefoon. Zowel een inhoudelijke presentatie als de spreker(s) zijn in beeld te zien en te horen. U kunt zich aanmelden via www.agem.nl/zomereiken. Mocht digitale deelname een probleem zijn, faciliteert Agem fysieke aanwezigheid. Dit kan afgestemd worden met Cato Moens via projecten@agem.nl of (0314) 820388.

