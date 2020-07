Tijdelijke huisvesting voor Careaz Antoniushove bijna gereed

LICHTENVOORDE – In slechts enkele maanden tijd is er in de wijk Flierbeek in Lichtenvoorde een tijdelijk, maar volwaardig woonzorgcentrum verrezen. Bewoners van Careaz Antoniushove gaan hier wonen in de periode dat de huidige woonvoorziening in het centrum van Lichtenvoorde zal worden gesloopt en zal worden vervangen voor een geheel nieuw complex.

De situatie rondom Corona heeft de afgelopen maanden veel aandacht gevraagd van de zorgorganisatie, maar dit heeft niet niet geleid tot vertragingen in het project. De bouw verloopt geheel volgens planning en begin juli wordt het gebouw opgeleverd, waarna verdere stoffering en inrichting plaats gaat vinden. De bezoekers van de dagzorg nemen medio juli als eersten het gebouw in gebruik. Het Grand Café en de ruimtes voor de dagzorg worden daarom als eerste klaargemaakt voor gebruik, in de loop van de zomer worden de overige ruimtes en appartementen ingericht.

In de tweede helft van september 2020 vindt de grote verhuizing plaats; alle bewoners nemen dan hun intrek in het gebouw aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde. De start van de sloop van Antoniushove is gepland in oktober 2020.

