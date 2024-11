Dirk Wolters en Mart Willemsen regeren over Grolle: ‘Laot ’t knall’n!’

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Het geheim is onthuld: Stadsprins Dirk Wolters (33) en adjudant Mart Willemsen (31) zijn het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging De Knunnekes. Vrijdagavond werden zij feestelijk gepresenteerd in een bomvol City Lido, compleet met een ludieke onthulling door de Technische Commissie in het thema ‘Costa del Grol’.



Jongensdroom komt uit

Prins Dirk en adjudant Mart kennen elkaar van het Marianum en delen een passie voor voetbal, padel en carnaval. Dirk: “Dit is een jongensdroom die uitkomt. Sinds ik aan de Grolse optocht meedeed, ben ik verknocht aan carnaval.” Ook Mart is trots: “Carnaval zit in mijn bloed. Nu samen met Dirk en onze dames dit avontuur aangaan, is een droom die werkelijkheid wordt.” De prins heeft samen met vriendin Myrthe zijn residentie aan de Garstenveld en de adjudant woont met zijn Eline aan de Marskramer. Prins Dirk werkt als voorraad controller bij Meekes en Adjudant Mart is manager service convenience bij Veld Koeltechniek.

Agenda bomvol feesten

Het prinsenpaar is klaar voor het carnavalsseizoen en kijkt uit naar tientallen evenementen, zoals de kaartverkoop voor de pronkzittingen op 22 november en het Good Wies Festival op 24 november. “We zijn in topconditie en kunnen eindelijk los!”

Wi’j,

Stadsprins Dirk

Better bekend as Wolties,

Zönne van Rietje en Robert, breurken van Anke en Marja

Op e-greuid in veur-Beltrum moar al joaren verknocht an Grolle en Myrthe

Van proces bewaker bi’j Meekes, tot meesterplanner veur de Grol-jeugd

‘Mister Grol Dree’ en trotse penningmeester van vriendengroep de Slappehelden

en Adjudant Mart

Better bekend as Willem

Trotse zönne van Ingrid en Edwin

Breur van old Jonkheer Daan, en onmundig bli’j met mien deerntjen Eline

Van auto’s wassen bi’j Kolkman tot an koeltechneut bi’j Veld

Joaren in Grol 1 e-spölt, maar no ok de weg noar de padelbane e-vonden

Veural leavensgenieter en ook trots lid van vriendengroep de Slappehelden

Verordonneert en maakt bekend dat:

Ten eersten

De Slappe Helden hebt 11 joar met e’doane met de optocht, moar dit joar stoat wi’j dan eindelijk met de enige echte hoofdpries op het podium!

Ten tweeden

22 joar terugge stond mien va, Prins Edwin hier met ziene Adjudant Peter. Moar… wi’j verzekerd NOG oetbundigER feest!

Ten darden

W’j bunt d’r achter e-kommen dat dee Knunnekes werkelijk oaveral an e-dacht hebt.

Vanoavond wok namelijk dree-en-dartig joar old! Moar jullie hoeft mi’j moar ene keer te feliciteren!

Ten veerden

Grol 1 hef no nen trainer oet Lechtenveurde…. wat bun ik bli’j dat ik e-stopt bun!

Ten viefden

De gemeente hef de bloemetjes in de weg e-zet.

Ten zesden

Afgelopen joar wonnen wi’j de Grolse Superelf, moar wi’j hadd’n toen neet durven dromen, dat wi’j dit joar op pad mochten met dissen Super Elf!!

Ten zeuvenden

Da’j lid bunt bi’j de GTPC betekent zéker neet da’j de padelbane op kunt.

Want a’j geen les nemt, heb ie deurdewekke geen schijn van kans. Dus doarumme zegt wi’j, do der moar Elf banen bi’j!

Ten achtsten

Wat bunt d’r in Grolle toch nen bult mooie ni’je initiatieven… Nem bijvoorbeeld de Grolsche Gracht Kroegentocht en ’t Brouwers-grachtconcert.

Moar ’t zol nog mooier wén as de grachte ens vol bier zol stoan!

Ten negenden

Moarliefst zeuven boetoavonden dit joar!

Wi’j bunt dan wal e-stopt met selectievoetbal, moar wi’j zult jullie loaten zeen daw nog met kunt kommen op ’t al-ler-hoog-ste niveau!

Ten tienden

Mooi’jen proat oaver Brouwhuuz’n 2 en plan Eafsele, moar at dat in dit tempo zo deurgeet dan goat alle starters direct deur noar de Molenberg!

Ten elfden

Knallen, dat doot wi’j op ’t voetbalveld, de padelbane en in de darde helft!

Doarumme is ons motto:

Laot ‘t Knall’n!

