Defensie stopt voorlopig onderzoek naar munitieopslag in Toldijk

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

TOLDIJK – Defensie zet het onderzoek naar de locatie voor munitieopslag aan de Zutphen-Emmerikseweg/Muizengatweg in Toldijk voorlopig stop. Dit is bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer op 12 november. Het besluit volgt op de eerste resultaten van de milieueffectrapportage (planMER), bestuurlijke overleggen en gesprekken met inwoners in het hele land.

Wethouder Gosselink reageert positief op de beslissing: “Ik ben blij met de keuze van Defensie om Toldijk niet verder te onderzoeken. De impact van een munitiedepot zou te groot zijn, iets waar onze gemeenschap zich krachtig tegen heeft uitgesproken, en wij als gemeente hebben dat volmondig ondersteund.”

Hoewel Toldijk in deze fase van het onderzoek afvalt, blijft de locatie in beeld mocht blijken dat andere locaties ongeschikt zijn. De kans hierop is volgens Defensie echter klein. Gemeente Bronckhorst blijft nauw betrokken bij de onderzoeken en volgt ook het traject rondom mogelijke laagvlieggebieden voor helikopters in de Achterhoek.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.