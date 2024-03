Documentaire ‘Bespiegelingen over de Achterhoek’ drie keer in herhaling in De Mattelier

GROENLO – Hoewel het nog even duurt, is de documentaire ‘Bespiegelingen over de Achterhoek’ alweer voor de derde keer op de agenda van De Mattelier gezet voor november 2024, wegens overweldigende belangstelling. De eerdere voorstellingen op 21 januari en 24 maart waren snel uitverkocht, wat De Mattelier ertoe aanzette een derde filmvoorstelling te plannen op 10 november.

Sinds de première in februari 2023 is ‘Bespiegelingen over de Achterhoek’ onverwacht een groot succes geworden. Door dit succes besloten de makers, Fons Rouwhorst en Ineke Heinen, een filmtour door de Achterhoek te organiseren. “Deze documentaire moet je samen bekijken en beleven. De Achterhoek komt op een groot scherm bijna letterlijk naar je toe,” stellen de makers. De tour, die in oktober 2023 in ’s-Heerenberg van start ging, trok wederom veel belangstelling, wat resulteerde in een tweede tour die in het najaar van 2024 begint en doorloopt in 2025.

In ‘Bespiegelingen over de Achterhoek’ zit een halfuur pauze tussen deel 1 en deel 2, wat gelegenheid biedt tot napraten over de eerste helft van de film. Dit moment van samenzijn voegt een gemoedelijke dimensie toe aan de ervaring, mede omdat deel 1 en deel 2 verschillend van aard zijn.

Tonnie Zieverink, directeur van De Mattelier, benadrukt het succes: “Eén van de hoogtepunten in ons programma is de documentaire ‘Bespiegelingen over de Achterhoek’. Deze is overal uitverkocht, ook bij ons. De documentaire keert terug op 10 november en is nu al een aanrader. Hoewel het nog ver weg is, loopt de kaartverkoop alweer goed. Gezien de belangstelling kunnen we spreken van een enorm succes.”

De documentaire verkent vragen als hoe de Achterhoek is ontstaan, wat naoberschap echt betekent en welke invloed de toenemende populariteit van de regio heeft op het landschap. ‘Bespiegelingen over de Achterhoek’ biedt geen pasklare antwoorden, maar zet aan tot nadenken. Het vertelt een verhaal over het verleden, heden, en de toekomst van de Achterhoek.

Voor meer informatie: www.bespiegelingenoverdeachterhoek.nl

