Gevelkiekjes.nl lanceert op maat gemaakte blauwdrukken

GROENLO – Gevelkiekjes.nl is in onze regio inmiddels een bekende naam vanwege de handgemaakte tekeningen van huizen en de op maat gemaakte verhuiskaartjes. Recentelijk is het assortiment echter uitgebreid. Bianca ten Pas licht toe: “Steeds meer mensen zijn op zoek naar vintage items voor hun interieur. Zo is het een populaire trend om een oude bouwtekening van de woning in te lijsten. Echter, deze vaak zeer oude documenten zijn niet altijd meer beschikbaar. Aangezien ik al ervaring heb met het tekenen van huizen, heb ik een op maat gemaakte blauwdruk ontwikkeld voor iedereen die graag een imitatie van een oude bouwtekening aan hun muur wil hangen.”

De blauwdruktechniek, die zijn oorsprong vindt rond 1850, werd vroeger gebruikt om bouwtekeningen te kopiëren. Deze afdrukken werden gemaakt met speciaal geprepareerd fotopapier en zonlicht. Net zoals de handgemaakte tekeningen die door Gevelkiekjes worden vervaardigd, valt ook dit onder de oude ambachten.

“Ik teken de voor- en achtergevel van het huis na van een aangeleverde foto. Dit verwerk ik in een ontwerp dat tevens het adres, de woonplaats, een fictief besteknummer bevat, en onderteken ik met een handtekening van ‘de architect’. Vervolgens maak ik de blauwdruk voor het authentieke vintage effect.”

Deze unieke items zijn niet alleen een prachtige toevoeging aan je eigen wand, maar vormen ook een perfect cadeau voor familie, vrienden of kennissen die onlangs zijn verhuisd of een verbouwing hebben afgerond.

Voor meer informatie over de blauwdruk, handgemaakte tekeningen en verhuiskaartjes kun je terecht op website: www.gevelkiekjes.nl.

