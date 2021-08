Doe mee met het Groenlose Hengelsport Vereniging Dobber Raad Spel.

Deel dit bericht













GROENLO – De Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) doet zeer veel voor de vissende jeugd in Groenlo en omstreken. Helaas komt de bekende Viskaravaan dit jaar niet naar Groenlo, maar hopelijk kunnen we die volgend jaar in Groenlo wel begroeten. Daarom hebben een andere leuke zomeractie bedacht, namelijk het Dobber Raad Spel.

Er zijn 3 prachtige prijzen te winnen, namelijk deze 3 prachtige zitkoffers waarmee je comfortabel aan de waterkant kunt zitten.



Opdracht:

Raad hoeveel dobbers er in deze glazen koker zitten. Het antwoord s.v.p. doormailen naar: dobberspel@visseningroenlo.nl. Zet er s.v.p. bij je naam en je geboortedatum/leeftijd.

Voorwaarden om mee te doen:

Aan deze actie kunnen alleen jeugdleden van de GHV mee doen van 6 t/m 17 jaar.

Je bent jeugdlid van de GHV als: Je in bezit bent van een Jeugd VISpas van de GHV voor 2021. Je de jeugdvisacte voor de jeugd t/m 13 jaar hebt gedownload voor 2021. GHV jeugdleden van 14 t/m 17 jaar die een VISpas van de GHV voor 2021 hebben. Je kun slechts éénmaal mee doen. Alleen inzendingen via dobberspel@visseningroenlo.nl tellen mee. Alle inzendingen worden gecontroleerd of je daadwerkelijk jeugdlid bent van de GHV.

De actie loopt van 1 augustus t/m 19 augustus 2021 en op zondag 22 augustus na de Kermisviswedstrijd worden de prijzen (3 zitkoffers) uitgereikt.

Ben je geen jeugdlid van de GHV en wil je toch mee doen download dan snel de jeugdvisacte (t/m 13 jaar) via www.visseningroenlo.nl. Dit is gratis en je mag hiermee in alle vijvers in Groenlo en de stadsgracht vissen.