Wijziging test- en vaccinatielocaties

GELDERLAND – Nu een groot gedeelte van de mensen gevaccineerd is, buigt het grootschalig vaccineren om naar een wijkgerichte aanpak van informeren en vaccineren.

Een aantal grote locaties sluit en daar komen diverse initiatieven voor in de plaats. Denk aan de inzet van prikbussen en tijdelijk vaccineren op verschillende locaties in de wijk. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeenten. Wanneer een locatie bekend is, wordt dit gedeeld door GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Ook wordt het mogelijk om een vaccinatie te halen om wat nu nog alleen testlocaties binnen onze regio zijn. Deze locaties krijgen een aparte parkeergelegenheid en ingang voor testen en vaccineren.

Overzicht test- en vaccinatielocaties in alfabetische volgorde

Apeldoorn – sporthal Mheenpark, Zilverschoon 112

Vaccinatielocatie

Sluit eind september. Capaciteit gaat over naar Apeldoorn Laan van het Omniversum.

Apeldoorn – Condorweg 1

Vaccinatielocatie

Gesloten sinds 26 juli.

Apeldoorn – Laan van het Omniversum 16

Test- en vaccinatielocatie

Vaccineren vanaf eind september.

Apeldoorn – Sint Eustasius 18

Testlocatie

Sluit 27 augustus. Capaciteit gaat over naar Apeldoorn Laan van het Omniversum.

Borculo – sporthal ‘t Timpke, Haarloseweg 10

Vaccinatielocatie

Gesloten sinds 9 augustus.

Doetinchem – SaZa Topsporthal, Sportweg 1

Vaccinatielocatie

Sluit op 23 augustus.

Harderwijk – nabij het Dolfinarium, Strekdam 51

Vaccinatielocatie

Harderwijk – Leeuwenhoekstraat 20-6

Testlocatie

Sluit 17 augustus. Capaciteit gaat over naar nieuwe locatie Harderwijk.

Harderwijk – Zuiderbreedte 8

Testlocatie

Opent 18 augustus.

Heerde – Zwolseweg 80c

Vaccinatielocatie

Gesloten sinds 9 augustus.

Heerde – Marktstraat 1

Testlocatie

Lichtenvoorde – Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3

Vaccinatielocatie

Sluit op 23 augustus.

Wehl – Argonstraat 4

Test- en vaccinatielocatie

Vaccineren vanaf 23 augustus.

Winterswijk – Tinbergenstraat 34

Testlocatie

Zutphen – Hanzehal, Fanny Blankers-Koenweg 2

Vaccinatielocatie