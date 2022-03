Doneer voedsel voor huisdieren

GROENLO – “De verschrikkelijk oorlog in de Oekraïne treft ook de huisdieren. Veel baasjes zitten met hun geliefde honden, katten enzovoort in de schuilkelder en doen oproepen op Facebook dat er te kort is aan voer en verzorgingsproducten. Mijn hart breekt bij het lezen van deze berichten”, aldus Anita ten Brincke van De Vachtpraktijk in Groenlo.

Wil jij helpen, doneer dan voedsel voor huisdieren; brok, blikvlees, houdbare worsten en snacks. Maar ook vlooienmiddelen, oor verzorging, oogverzorging, wondspray, hondenkussens, vetbedden, brenches, riemen, halsbanden, etc zijn welkom.

De spullen kunnen worden ingeleverd bij De Vachtpraktijk, Ruurloseweg 46, 7141 KD Groenlo. “Samen met andere hondenmensen zorgt Anita ervoor dat de goederen op de juiste plek in de Oekraïne terecht komen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....