Drie nieuwe teams op Internationaal Marveld toernooi

GROENLO – In het weekend van 5, 6 en 7 juni komen er drie nieuwe voetbalteams op de 31ste editie van het Internationale Marveld toernooi. Dit zijn: FC Dallas uit USA, Palmeiras uit Brazilië en Slavia Praag uit Tsjechië. Dit maakt het bestuur van het Marveld toernooi zaterdag 25 januari bekend in het sportcafé Den Elshof.

Volgens het bestuur is het een deelnemersveld van absoluut topniveau, met veel verschillende culturen en speelstijlen. twaalf Ploegen uit zes verschillende landen en drie verschillende continenten.

Ook dit jaar zijn er weer vijf Nederlandse teams en dus zeven buitenlandse teams. De opzet van het toernooi is ongewijzigd: twee poulewedstrijden op de vrijdagavond, drie op de zaterdag en op de zondag de plaatsings- en finalewedstrijden. Terug van weggeweest zijn de teams Schalke 04 uit Duitsland (laatste deelname 2006), Red Bull Bragantino uit Brazilië (laatste deelname 2018; heette voorheen Red Bull Brasil)

De Nederlandse deelname bestaat uit:

SV Grol 31e keer, hoogste klassering 8e plaats in 1992

Ajax 24e keer, winnaar in 1998, 2003, 2004 en 2018

PSV 23e keer, winnaar in 2001, 2007 en 2014

Feyenoord 27e keer, winnaar in 1993, 1995 en 1997

AZ 3e keer, hoogste klassering 5ee plaats in 2019

De buitenlandse deelname bestaat uit:

FC Barcelona uit Spanje 8e keer, winnaar in 2005 en 2019

Atlético Madrid uit Spanje 3e keer, hoogste klassering 5e plaats in 2018

Schalke 04 uit Duitsland 3e keer, hoogste klassering 5e plaats in 2006

FC Dallas uit USA 1e keer

Red Bull Bragantino uit Brazilië 3e keer, hoogste klassering 2e plaats in 2017

Palmeiras uit Brazilië 1e keer

Slavia Praag uit Tsjechië 1e keer

De loting voor de poule-indeling werd in het kader van de fusie verricht door Hans Scheink (voorzitter SV Grol) en Peter Grooten (vice-voorzitter Grolse Boys)

Wie wordt de opvolger van FC Barcelona, winnaar in 2019? Dat kom je te weten in het weekend van 5, 6 en 7 juni a.s.!