Hospicegroep de Lelie zoekt nieuwe vrijwilligers

WINTERSWIJK – Hospicegroep De Lelie organiseert twee inloopavonden voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Mensen die meer willen weten over vrijwilligerswerk in het hospice of over thuiswaken kunnen op donderdag 30 januari terecht in De Mattelier in Groenlo en op dinsdag 4 februari in De Zuiderkerk in Aalten.

Hospicegroep De Lelie zet zich in voor terminale zorg bij mensen aan huis en in het hospice aan de Leliestraat in Winterswijk. Coördinator Joke Verwey: “Wij bieden persoonlijke zorg in de laatste levensfase. Dit doen wij met zo’n 60 getrainde vrijwilligers. Een deel van deze vrijwilligers verleent zorg in het hospice. Daarbij moet je denken aan wassen, strijken, boodschappen doen en maaltijden bereiden. Daarnaast assisteren ze de thuiszorg bij de verzorging van de gasten. Maar ook een luisterend oor bieden is belangrijk.” Coördinator Marlies Hengeveld: “Daarnaast hebben wij ook vrijwilligers die een nacht in de week (23.00 – 07.00 uur) of enkele uren overdag thuiswaken bij mensen die terminaal zijn. Daar is het vaak een kwestie van aanwezig zijn om de mantelzorgers te ontlasten. Voor zowel het hospice als het thuis waken zoeken we nieuwe vrijwilligers.”

Twee inloopavonden

Het verzorgingsgebied van de hospicegroep is gelijk aan dat van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. “Dat betekent dat inwoners van de gemeentes Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een beroep op ons kunnen doen. Dat zijn ook de gemeentes waarin we op zoek zijn naar vrijwilligers”, aldus Marlies. Joke vult aan: “Om vrijwilliger te kunnen worden hoef je niet per se een achtergrond in de verzorging te hebben. Van de mensen die zich aanmelden wordt verwacht dat ze een introductietraining van acht avonden volgen voordat ze officieel aan de slag kunnen als vrijwilliger. Tijdens de inloopavonden kunnen mensen vrijblijvend langskomen. Er zijn vrijwilligers aanwezig die graag vertellen over hun werk in het hospice of het thuiswaken.” Op donderdag 30 januari is er van 19.00 tot 20.00 uur een inloopavond in De Mattelier in Groenlo en op dinsdag 4 februari is er van 19.00 tot 20.00 uur een inloopavond in de Zuiderkerk in Aalten. Zaterdag 1 februari zijn belangstellenden welkom op onze maandelijkse inloopochtend in Hospice de Lelie in Winterswijk.

Meer informatie: www.hospicegroepdelelie.nl