€ 15.000 euro voor haalbaarheidsonderzoek Jan Cremer Museum in Groenlo

GROENLO – Het college van B&W heeft op 21 april besloten een bedrag van € 15.000 toe te kennen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een Jan Cremer Museum in Groenlo. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting KiK uit Groenlo. Uitgezocht wordt o.a. of het museum financieel onafhankelijk kan worden geëxploiteerd. Wethouder Bart Porskamp is blij met de toekenning: “Een nieuw museum past heel goed in het succesvolle Programma Stad Groenlo. Groenlo trekt nu vooral veel toeristen die komen voor het vestingverleden. Met een Jan Cremer Museum trek je weer een heel ander publiek, wat goed is voor de economische en toeristische ontwikkeling van Groenlo. Een onderzoek meer dan waard.”

Jan Cremer Museum mooie aanvulling op bestaande musea in Achterhoek

De Achterhoek kent intussen al een groot aantal musea. Bekendheid geniet al enige jaren het museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Recent zijn er in Gorssel en Ruurlo de MORE-musea bij gekomen, zodat er een soort lint is ontstaan tussen Winterswijk en Gorssel – Ruurlo. Deze 3 musea hebben betrekking op kunstenaars uit de 20ste eeuw. Groenlo ligt op de route van dit lint. Een nieuw museum rond Jan Cremer, die als kunstenaar ook in deze periode valt, kan een prachtig aanvulling vormen op het museale bestand van de Achterhoek en daarmee de Achterhoek nationaal meer cachet geven.

Al enige tijd geleden is het idee ontstaan om in Groenlo een Jan Cremermuseum te vestigen. De vestiging van een Cremermuseum, gericht op 20ste eeuwse kunst, maakt de Achterhoekse museumwereld gevarieerder en Groenlo daarmee nog aantrekkelijker voor dag- , weekendrecreatie en toerisme. Groenlo heeft zich de aflopen 20 jaar succesvol op de toeristische kaart gezet en het Cremermuseum is daar een mooie aanvulling op. De Achterhoek zet daarnaast in op recreatie en toerisme. Dit zijn ook nu al belangrijke economische pijlers van de Achterhoek is. Het versterken van de museale poot van deze pijler zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de Achterhoek voor dag- en weekend recreatie.

Band Jan Cremer met Groenlo

Bij toeval is er contact ontstaan met Jan Cremer. Cremer heeft via zijn grootvader die in de 19e eeuw in Groenlo woonde en werkte, een band met Groenlo. In de Notenboomstraat is een gedicht van hem, als muurdecoratie aangebracht, dat in 2019 door Jan zelf is onthuld. Cremers opa is op een gegeven moment naar Enschede verhuisd, waar Jan vervolgens in 1940 werd geboren. Ooit was er daarom sprake van een Jan Cremer Museum in Enschede. Dat is echter door allerlei omstandigheden niet doorgegaan.

Onderzoek door Stichting Kik

De Stichting Kunst in het Koetshuys, afgekort KiK, gevestigd in het voormalige Koetshuis van het Huize Basten Asbeck in Groenlo, gaat het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Dit doen ze samen met de expertise van derden. Jan Cremer en zijn echtgenote Babette staan zeer positief tegenover het idee van een museum in Groenlo. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd in de periode najaar 2020 – voorjaar 2021.

