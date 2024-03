E.H.C. ’95 DS1 – HV Grol DS1

GROENLO – Voor dames 1 van handbalvereniging Grol stond alweer de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma tegen EHC uit Enschede.

Na eerst DS3 te hebben aangemoedigd, vertrokken de dames vol goede moed naar Enschede. Direct vanaf het begin stond de dekking als een huis. De doelpunten waren erg schaars in de eerste helft, want aanvallend lag het tempo te laag en wisten beide ploegen het doel niet vaak te treffen. Ze hielden elkaar goed in evenwicht en gingen met 6-6 rusten.

Na de rust nam de ploeg uit Groenlo de touwtjes in handen en gaf de leiding niet meer uit handen. Al voelde dit voor niemand zo, het bleef tot het einde ongemeen spannend en beide coaches kregen grijze haren van de spanning!

De dames hielden het hoofd koel en bleven onverminderd sterk verdedigen, waardoor de frustratie bij de tegenstander zienderogen toenam. Helaas werd de sfeer daardoor soms onvriendelijk, maar de dames van HV Grol wisten hun emoties goed onder controle te houden en kwamen als verdiende winnaar uit de strijd met een eindstand van 12-14.

Dankzij fotograaf René konden de dames de overwinning echt vieren met een heerlijke versnapering en werd er op een goede afsluiting geproost!

