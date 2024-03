HV Grol B2-HCW B1

GROENLO – Na de handbalwedstrijd tegen hun eigen B1-team, welke met 13-6 werd verloren, hoopte de B2 van HV Grol deze zondag een beter resultaat neer te zetten. Ze speelden tegen de B1 van HCW, en aangezien de laatste thuiswedstrijd tegen HCW werd gewonnen, hadden ze goede hoop op winst. Omdat Esmee ziek was, werd het team aangevuld met Diede van de B1.

HV Grol begon goed aan de wedstrijd en kwam al snel via een goal van Diede op een 1-0 voorsprong. Na wat mislukte aanvallen van beide kanten scoorde HCW 2 keer achter elkaar. Door opnieuw een goal van Diede en Lilou kwam HV Grol echter weer op een 3-2 voorsprong. Helaas kwam HCW daarna op stoom waardoor zij uitliepen naar een ruststand van 5-10.

Na rust kwam de thuisploeg goed uit de startblokken want via goals van Lilli, Lilou, en Diede kwam HV Grol terug naar 9-11. Dit was niet voldoende voor de winst en de wedstrijd werd verloren met 12-17. De tweede helft was qua goals echter een gelijkspel dus hopelijk kunnen de dames dit volgende week in de uitwedstrijd tegen Huissen over de hele wedstrijd presteren.