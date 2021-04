een waardig afscheid in de Mattelier

Deel dit bericht













GROENLO – Afscheid en herdenking in de Mattelier is passend, persoonlijk en onderscheidend. We besteden alle zorg en tijd aan een waardig afscheid. En bieden een ruim scala aan mogelijkheden en faciliteiten, ook in coronatijd.

In het mooie centrum van Groenlo voorziet het Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier u van alle mogelijkheden en faciliteiten om op een persoonlijke en onderscheidende manier afscheid te nemen van uw dierbare. Vooral in deze tijd waarbij we bij een herdenking en afscheid gebonden zijn aan diverse regels van het RIVM. Onze grote zaal biedt wel ruimte aan vierhonderd personen maar uiteraard kunt u -met name in coronatijd- ook met kleinere groepen bij ons terecht (de huidige norm is 50 personen). De zaalopstelling, zaalverlichting en de muziek kunnen op uw wensen worden afgestemd. U heeft de mogelijkheid om beeldmateriaal te presenteren op een groot doek en er kunnen opnames van de herdenkingsdienst worden gemaakt. Tevens kunnen wij sinds kort live streamen; zo zijn naasten die helaas niet aanwezig kunnen zijn toch nog dichtbij.

Het gehele afscheid kan lokaal bij De Mattelier plaatsvinden en wordt volledig naar wens ingevuld. Wij werken samen met plaatselijke uitvaartbegeleiders, leveranciers, sprekers en bieden lokale producten aan. Een groot voordeel is dat wij bij De Mattelier niet gebonden zijn aan tijd. Tijdens herdenkingsdiensten en condoleances is er een opbaarkamer beschikbaar, zodat u in alle rust en met voldoende privacy afscheid kunt nemen. Na een herdenkingsdienst of condoleance kunt u desgewenst een koffietafel of ander arrangement aangeboden krijgen. Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, is een nazit met hapje en drankje mogelijk, zelfs in coronatijd.

We besteden er alle zorg en tijd aan om de uitvaart op een waardige manier te laten verlopen. U kunt bij ons op uw eigen manier invulling geven aan de verwerking van een overleden dierbare. Dit maakt een uitvaart in De Mattelier zo persoonlijk en onderscheidend

Meer informatie? Ga naar www.demattelier.nl/uitvaart of mail naar info@demattelier.nl . Bij vragen kunt u contact opnemen met Tonnie Zieverink, 06-42497744

