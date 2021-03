Amsterdam: de stad voor communicatie in vele talen

Deel dit bericht













Amsterdam telt vele nationaliteiten. Meer dan New York, liet de gemeente Amsterdam enkele jaren geleden weten. Dit ligt er net aan hoe men telt, maar feit is wel dat Amsterdam met veel minderheidsgroepen en geen meerderheidsgroep een afspiegeling van de wereld is. De laatste telling houdt het op tussen de 160 en de 170 nationaliteiten. Amsterdam is hiermee één van de kleurrijkste steden van de wereld.

Met alleen Nederlands red je het niet in zo’n wereldstad als Amsterdam. Het beheersen van talen en communiceren in diverse talen wordt steeds belangrijker. Vooral voor ondernemers; of het nu om een grote onderneming op de Zuidas gaat of om een klein hotel in de binnenstad.

Toeristenstroom

Voor de toeristische sector is het van belang om te weten dat de toeristenstroom vooral bestaat uit Britten, Chinezen, Duitsers, Amerikanen en Japanners. Amsterdam ontvangt meer dan 8 miljoen bezoekers per jaar. Voor een hotel kan het dus zeer nuttig zijn om de huisregels in ieder geval in die talen beschikbaar te hebben. Handig is ook om de tekst op de website in meerdere talen aan te bieden.

In Amsterdam zelf zijn Turks, Arabisch en Chinees de grootste minderheidstalen. Veel mensen beheersen naast hun eigen taal ook het Engels. Wie zijn communicatie op de Amsterdammers richt, heeft dus met deze meest gangbare talen in de stad rekening te houden.

Engels op de werkvloer

Het goed beheersen van een vreemde taal, naast het Nederlands, is een pré op de arbeidsmarkt. In de zakenwereld is alleen Nederlands niet genoeg. Bij steeds meer bedrijven in Amsterdam wordt Engels de voertaal op de werkvloer. Vooral nu de Zuidas na de Brexit erg in trek is bij Engelse bedrijven, wordt Engels steeds belangrijker. Toch is Engels niet de meest gesproken taal in de wereld. Dat is namelijk het Mandarijn Chinees. Het Spaans komt op de tweede plaats, gevolgd door Engels op de derde plek.

De handel met China groeit en in de wereld zijn er meer dan 20 landen waar Spaans de voertaal is. Handig voor ondernemers die over de grenzen kijken om zich dit te realiseren. Een meertalige website geeft een bedrijf de mogelijkheid internationale kansen optimaal te benutten. Een vertaalbureau in Amsterdam met veel ervaring in het schrijven van doeltreffende webteksten kan hierbij helpen.

Taalhulp voor ondernemers

Een taal spreken is makkelijker dan een taal ook goed in schrift beheersen. Een offerte of rapportage in het Engels is lastiger dan het schrijven van een e-mail. Aangezien het ondoenlijk is om meerdere talen tot in de finesse te beheersen, schakelen slimme ondernemers hulp in waar nodig. Voor wie mee wil doen op de internationale markt is een goede communicatie nu eenmaal heel belangrijk.

Een vertaalbureau heeft veelal native speakers in huis. Dit zijn mensen die een taal als hun moedertaal beheersen. Teksten of een website laten vertalen hoeft geen lastige of tijdrovende klus te zijn. Bij sommige vertaalbureaus is het mogelijk om teksten online aan te leveren. Dit kan door de URL van de website in te voeren of door een exportbestand te uploaden. De te vertalen teksten kunnen vaak ook gewoon als document aangeleverd worden. Dit maakt het voor ondernemers makkelijk om te communiceren met wie ze maar willen, waar ze maar willen en wanneer ze maar willen.

Turks en Chinees in opkomst

Vertaalbureaus zien vanuit de zakelijke markt vooral een vraag naar Engels, Duits en Frans. In de bruisende handelsstad Amsterdam onderhouden bedrijven vooral goede relaties met de rest van Europa. In het bijzonder met Duitsland en België, maar van oudsher wordt er ook veel zaken gedaan met Italië. De vraag naar Turkse en Chinese vertalingen voor het bedrijfsleven is in opkomst en ook Russisch vertoonde een tijd lang een stijgende lijn. Al is die lijn in het laatste jaar behoorlijk gedaald door de onrust die er is tussen Nederland en Rusland.

Al met al valt te concluderen dat de globalisering van het Nederlandse bedrijfsleven duidelijk toeneemt. Dit is in een stad als Amsterdam goed te merken. Voor het functioneren en het welzijn van al die inwoners en al die bedrijven is communicatie heel belangrijk, want wie een ander op taalgebied kan vinden en hierin de juiste toon weet aan te slaan, bouwt makkelijker een relatie op. Die relaties zijn van groot belang voor ieder individu en bedrijf.

