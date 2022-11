Eerste havenwedstrijd Elburg gewonnen door Willy Blom

GROENLO – Ook deze winter heeft Henk Geurkink weer een vergunning voor twee wedstrijden in de haven van Elburg weten te bemachtigen. De eerste wedstrijd is zondag 20 november gevist en de tweede staat op de agenda op zondag 4 december.

20 november om 07:15 uur was het al gezellig druk bij het havengebouw in de haven van Elburg. Naast de GHV, de HSV Raalte waren er ook nog “vrije” vissers die hun geluk wilde proberen op de steigers van de jachthaven. Gezien de temperatuur, het was – 6 bij aankomst, was het tijd voor een glaasje “Jans Foezel”, aangeboden door Jan’s Dranken uit Groenlo. De meeste deelnemers namen er eentje om lekker warm van binnen te worden, de anderen gewoon voor de smaak. Na het opwarmertje en het gebruikelijke “geouwehoer” was het tijd om te gaan loten. Deze keer mochten we de stekken uitzetten aan de lange steiger en het kommetje.

Na het loten de zitkist op de plek zetten, hengel(s) optuigen, leefnet te water, schepnet klaar leggen voor het geval dat en dan goed uitpeilen. Beginnen met een staande haak en daarna evt. met een sleepje (paar centimeter lijn op de grond) gaan vissen. De bonusvissen bevinden zich vaak achter de voer plek en aan de grond. Als ze er zitten kun je ze daar verwachten. Na de voorbereidding was er voor sommigen nog tijd voor een praatje. Toen iedereen klaar was klonk om bijna 8:15 uur het begin signaal.

Het is bij het vissen in de haven zaak om met grote regelmaat te voeren, geen grote voerballen maar telkens wat gekiemde hennep en evt. wat zoete mais. Je kunt er ook voor kiezen om met maden of casters te gaan voeren maar dan lok je de vis niet naar de bodem en trek je ook veel kleine vis aan, en dat is nu net wat we niet willen.

Vak A: de lange steiger:

Vrijwel iedereen zat vanaf het begin in de vis. Wel kleine baarsjes, maar vis is vis. Op de lage nummers was het hard werken om de vis aan de praat te krijgen en te houden. Hoe dichter je bij het Havengebouw kwam des te “makkelijker” het werd om de vis aan de praat te houden. Hier werd ook meer voorn gevangen dan op de lage nummers. Her en der werden er wat grotere voorn gevangen maar de hoofmoot bestond in het begin uit baars en kleine voorn. Nog niet de voorns van formaat baksteen, maar toch werd er op de hogere nummers in het A vak redelijk gevangen.

Om 10:45 uur een kleine pauze om even de benen te strekken, een kop koffie en wat te eten.

Na de pauze werd er meteen weer vis gevangen en sporadisch verdween er een grote voorn in het leefnet maar het hield niet over. Op de lagere nummers ving je er een paar en daarna was het weer klaar. Om 13:30 uur was het gedaan en konden de weegploegen aan de slag. Willy Blom, vissend op nummer 10, wist met overmacht het vak te winnen. Veel kleine vis en redelijk wat maat voorn brachten 8405 gr in de weegschaal.

Vak B: het kommetje:

Ook in het kommetje waren de vangsten (dicht bij het havengebouw) beter dan op de rest van het vak. Op de hogere nummers was het ook hard werken voor een visje en ook hier was het voornamelijk kleine baars en voorn. Ruud Pasman wist voor de pauze, na een intens gevecht, een dikke snoek te landen. Helaas voor hem telt snoek niet mee anders had hij het B vak en, waarschijnlijk, de wedstrijd gewonnen. Op de lagere nummers gold het zelfde als op de hogere nummers in het A vak, ook hier veel kleine vis en ook meer voor dan op de hogere nummers. Dichtbij het havengebouw kwam langzaam maar zeker grotere vis op de voerstekken af en werd er geregeld een mooie maatvoorn gevangen, maar ook nog steeds veel kleine voorn, winde en roofblei.

Over het algemeen is er qua aantallen niet onaardig gevangen, alleen jammer dat de vangst uit kleine vis bestond met sporadisch een dikke voorn. Al met al is er door de 20 deelnemers net geen 90 kilo vis gevangen. Nu maar hopen dat de eerst volgende wedstrijd grovere vis wel massaal aanwezig is.

Prijsuitreiking:

Nadat de weegploegen klaar waren kon Henk Geurkink aan de slag voor de einduitslag. Na het “puzzelen” werd de uitslag bekend gemaakt. Na de uitslag moest er weer geloot worden voor twee waardebonnen, aangeboden door Hengelsport Kruidenier uit Haaksbergen. De deelnemers die niet in de prijzen waren gevallen maakten hierop nog kans. De twee “lucky losers” zijn Joram Brehen en Ivo te Kortschot geworden.

Uitslag 1ste GHV Havenwedstrijd 2022 1 Willy Blom A 8405 gr. 2 Robert ten Have B 6010 gr. 3 Paul Keizers B 5345 gr. 4 Henk Bargerman A 5200 gr. 5 Ruud Pasman B 5285 gr. 6 Remko Stöteler A 5095 gr. 7 Dinja Oosterholt B 5275 gr. 8 Frans Oosterholt A 4660 gr. 9 Jan Timmerije B 4955 gr. 10 Theo Wayerdink A 3780 gr. 11 Jur Pasman B 4780 gr. 12 René Brehen A 3700 gr. 13 Joran Brehen B 4370 gr. 14 Erwin Wanink A 3695 gr. 15 Michael ter Horst B 4080 gr. 16 Jan Bouwhuis A 3035 gr. 17 Henk Geurkink B 3640 gr. 18 Gunter ter Horst A 3015 gr. 19 Ivo te Kortschot A 2695 gr. 20 Silvio Geelink B 2210 gr. Totaal 89230 gr.

