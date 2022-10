Eerste open bedrijvendag een feit.

GROENLO – Met een hamerslag werd vanmorgen (lees zaterdag 15 oktober) de eerste open bedrijvendag in Oost Gelre geopend. Leden van de ‘Slag om Grolle’ en wethouder Arjen Schutten van de gemeente Oost Gelre sloegen allen met een smidshamer op een aanbeeld en openden zo de bedrijvendag. Het aanbeeld refereert naar vroeger omdat ze ook toen al hier in deze streek van aanpakken wisten

De open bedrijvendag is een lang gekoesterde wens van de Vereniging Van Eigenaren (VvE) en de industriële kringen Groenlo Lichtenvoorde (IKGL). “Ik sta hier als wethouder economie en ben erg trots op de prestatie van onze bedrijven in de gemeente Oost Gelre. Wij presteren boven het gemiddelde als het gaat om het creëren van werkgelegenheid in de regio. Uit onderzoek blijkt dat wij ten opzichte van onze buur gemeenten in Oost Gelderland die per 1.000 inwoners 676 banen hebben binnen de gemeente, wij als Oost Gelre hebben er 807 per 1.000 inwoners. Dat is volgens mij een bijzondere prestatie. Dat zegt iets over dat het in Oost Gelre goed werken is”, aldus Wethouder Schutten.

De opening vond plaats bij Ten Damme, aan het eind van bedrijven terrein De Laarberg. Een twintigtal bedrijven op de Laarberg en Den Sliem hadden hun bedrijfsdeuren geopend.

