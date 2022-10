HCW DS2 – HV Grol DS4

GROENLO – Op zondag 16 oktober speelde dames 4 van handbalvereniging Grol de tweede uitwedstrijd van dit seizoen. De eerste, tegen de handbalstudenten uit Nijmegen, werd ruim gewonnen. Bij aankomst in Winterswijk, werd snel duidelijk dat HCW dames 2 versterking had gevraagd van meerdere speelsters uit dames 1. Coach Laura gaf aan dat HV Grol gewoon haar eigen spelletje moest spelen en vooral plezier hebben, dan kwamen de doelpunten vanzelf.

De wedstrijd werd geopend door een doelpunt van de middenopbouwer van HCW, ook het tweede doelpunt was van haar hand. Sylke benutte de eerste penalty voor HV Grol en maakte zo de 2-1. Dorien liet zien dat ze ook vanaf de rechterhoek het doel goed kan vinden en Loran knalde er enkele mooie ballen in. HV Grol bleef het verdedigen op de opbouwers lastig vinden, waardoor ze overschakelden naar een 5-1 verdediging. Op deze manier bleven de teams aan elkaar gewaagd en werd de rust ingegaan met een tussenstand van 9-7 in het voordeel van de thuisploeg.

De speelsters kregen mee dat ze meer moesten gaan bewegen, iedere keer als er een wissel werd ingezet viel er een doelpunt, dus daar moest meer gebruik van worden gemaakt. De keepers ruilden van plek, Merel ging spelen en Dion kwam in het doel te staan.

De tweede helft werd sterk gestart. Elske, Dorien en Sylke scoorden vlot mooie doelpunten door te bewegen en te durven. Daardoor stond het even gelijk, 10-10. Helaas wisten de opbouwers van HCW toch, ondanks hard werken van HV Grol, enkele keren de verdediging te passeren en op doel te knallen. HV Grol zelf werd wat minder secuur in het afronden waardoor de score achterbleef. Mariska en Joyce rondden prima af vanaf de cirkel en Loran vond nog 1 keer vanaf de opbouw de ruimte om te scoren, waardoor de eindstand op 17-15 uitkwam.

De volgende wedstrijd speelt dames 4 thuis tegen Minerva, op zondag 30 oktober om 10.55 uur.

