Eerste viswedstrijd aan de stadsgracht in 2020 is een feit

GROENLO – Louter blije gezichten zondagmorgen 13 september om 7.00 uur bij de loting voor de 1e viswedstrijd van 2020. En dat op 13 september. Het is een ongekend jaar. De 16 deelnemers hadden er ontzettend veel zin aan en de loting die geheel coronaproof verliep had een vlot verloop. Als parcours werd gekozen voor het stuk Houtwal / Kanonswal en er werd in 1 vak gevist op gewicht. De vis zat er meteen goed op en meteen na het beginsignaal om 8.00 uur werden de eerste vissen gevangen. Dit bleef nagenoeg de eerste twee uur zo en later werden de vangsten wat minder. Een enkeling had zelfs een mooie ‘platte’ (brasem) gevangen wat meteen betekende dat je in de hogere regionen eindigde. Onder een blakend zonnetje was het deze zondagmorgen goed vertoeven langs de oevers van de stadsgracht.

Om 12.00 uur klonk het eindsignaal en kon de balans worden opgemaakt. De prijsuitreiking verliep eveneens keurig coronaproof. In totaal werd er meer dan 23 kilo vis gevangen wat gewoon goed te noemen is. Door de deelnemers werd voorgesteld om een extra wedstrijd te vissen en wel op zondag 27 september. Ook dan zijn er weer mooie vlees en geldprijzen te winnen. Wie 27 september nog mee wil doen moet zich van te voren opgeven. Dit kan door een mail te sturen naar grachtencompetitie@visseningroenlo.nl . De inleg bedraagt 5 euro en de jeugd t/m 16 jaar kan gratis mee doen. Geloot wordt er vanaf 7.00 uur op de parkeerplaats bij de Jumbo.

Uitslag 13-09-2020

Bas te Woerd 3.360 gram Steven Gr. Severt 3.280 gram Arnold Koppelman 2.540 gram Dinja Oosterholt 2.225 gram Paul Overkemping 1.780 gram Leo te Koppel 1.385 gram Frans Oosterholt 1.350 gram Henk Ros 1.270 gram Gerrit Oosterholt 1.120 gram Vincent te Brake 1.035 gram Willy Ottink 880 gram Leo Helmers 860 gram Theo Wayerdink 770 gram Joop Ottink 560 gram Wiebe Theissen 510 gram Bennie Rooks 185 gram

Volgende losse wedstrijd is op 27 september en de laatste op zondag 11 oktober. Dan begint de wedstrijd 1 uur later i.v.m. de herfst.

