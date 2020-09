Start sloop Careaz Antoniushove

Zorgorganisatie Careaz

Careaz is een Oost-Achterhoekse zorgorganisatie. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt optimale zorg- en dienstverlening op maat geboden, thuis of dichtbij huis.

De woonzorgcentra Careaz Antoniushove, Hof van Flierbeek en Patronaatshof in Lichtenvoorde, Careaz Dr. Jenny (Veensgracht/Heelweg) in Dinxperlo en Careaz J.W. Andriessen in Borculo bieden verschillende vormen van wonen zoals zelfstandig wonen in een eigen appartement met zorg en ondersteuning daar waar nodig, maar ook kleinschalig wonen in een verpleegunit met behandeling. Verder zijn er appartementen voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Vanuit Careaz Thuiszorg staan kleinschalige teams met deskundige medewerkers dag en nacht klaar met persoonlijke verzorging en verpleging. Voor nog thuiswonende mensen is er ook dagzorg en zijn er diverse diensten zoals personenalarmering. Careaz biedt daarnaast diverse mogelijkheden voor ontmoeten en activiteiten.