Na 3 maanden eindelijk weer muziek maken

WINTERSWIJK – Na een lange periode van alternatieve online activiteiten, was het afgelopen maandag 15 juni eindelijk weer zover! De eerste klanken van blaasinstrumenten klonken weer in MFA Pelkpark sinds de coronastop. Het harmonieorkest van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk heeft weer écht gerepeteerd, zij het in groepen van maximaal dertig personen en met minimaal 2 meter afstand tussen de muzikanten. De slagwerkgroep en dansafdeling mochten al een paar weken eerder beginnen.

Online repetities

Sinds het uitbreken van het corona virus heeft Excelsior niet stil gezeten. Er is namelijk voor ieder onderdeel gezocht naar een passend alternatief. Zo zijn er voor het harmonieorkest online repetities georganiseerd, bijvoorbeeld een ‘opfriscursus’ over toonladders en ritmes. Ook voor de jeugd en slagwerkgroep zijn er diverse activiteiten georganiseerd zoals een videoparty en een quiz. Op deze manier stonden de leden toch digitaal in contact met elkaar in deze bizarre tijd. Ook de majorettes bleven actief door het volgen van dansfilmpjes met oefeningen.

Eindelijk weer écht blazen

De vreugde was groot toen vorige week het bericht kwam dat het bespelen van een blaasinstrument weer werd toegestaan. Wel met maximaal 30 personen, minimaal 2 meter onderlinge afstand en een protocol dat uit 11 pagina’s bestond, maar het belangrijkste was dat er weer gemusiceerd mocht worden. Na elkaar een lange tijd niet meer gezien te hebben was het een geslaagd weerzien en was het na lange tijd weer mogelijk om samen te spelen.

Starten met muziek maken: klarinet en slagwerk het eerste jaar gratis

Excelsior wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met het plezier van zelf muziek maken. Wij staan altijd open voor nieuwe muzikanten die op zoek zijn naar een gezellige vereniging. Wanneer er wordt gestart op klarinet of slagwerk, dan is de contributie het eerste jaar zelfs gratis.

Kijk op onze website www.excelsior-winterswijk.nl voor verdere informatie of kijk op onze Facebook pagina om te zien waar we ons allemaal mee bezig houden! Bij vragen omtrent lidmaatschap kan er altijd contact worden opgenomen met Linda Colenbrander, via opleiding@excelsior-winterswijk.nl.