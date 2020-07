Erik Schuurmans nieuwe voorzitter IKGL

GROENLO – De Industriële Kring Groenlo Lichtenvoorde (IKGL) zal de komende jaren worden geleid door Grollenaar Erik Schuurmans (58). Daartoe heeft de algemene ledenvergadering afgelopen week unaniem besloten na voordracht door het bestuur.

Schuurmans was tot voor kort eigenaar van LBA Projectbureau uit Groenlo en sinds vorig jaar bestuurslid. Hij volgt Laurens Grashof op. Grashof, directeur van Alferink Installatietechniek, was voorzitter sinds 2014. Hij werd tijdens de ledenvergadering namens het bestuur bedankt voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij ondernemend Oost Gelre in het algemeen en bij de energietransitie in het bijzonder.

