Feestfabriek Alles Komt Goed BV gaat voor status aspirant-omroep

De organisatie achter festivals Zwarte Cross en Mañana Mañana, Feestfabriek Alles Komt Goed BV, trekt de stoute schoenen aan en gaat een volgend avontuur aan. In februari 2021 zal het online platform STAMPPOT het licht zien. STAMPPOT richt zich op het oneindige universum buiten de bubbel van de gevestigde media. Daarnaast doet de Feestfabriek een gooi naar de publieke omroepstatus van aspirant-omroep. Onlangs is Omroepvereniging Stamppot opgericht en tot 31 december heeft deze club de kans om minimaal 50.000 betalende leden te werven om deze ambitie te vervolmaken.

Online platform STAMPPOT

STAMPPOT is de veilige haven op het grote boze internet voor iedereen die op een positieve wijze maling heeft aan welke vorm van hokjesgeest dan ook. Op STAMPPOT kan en mag alles. De enige voorwaarde voor alle inhoud is dat het uit het hart komt en gemaakt is met toewijding. Minidocumentaires, bizarre verhalen, exclusieve livesessies, columns, DIY-stunts, videoreportages, interviews, onnodige tests, beeldende kunst, absurdisme, sport, muziek en allerlei andere denkbare zin en onzin zijn op STAMPPOT te vinden. In tegenstelling tot de meeste media is STAMPPOT optimistisch, onafhankelijk, vol zelfspot, niet pretentieus en wars van algoritmes en ‘influencers’. De redactie van dit platform bestaat uit creatieve geesten binnen de Feestfabriek en talloze schrijvers, filmmakers, muzikanten, theaterartiesten en andere gelijkgestemden die de festivalorganisatie in de loop der jaren heeft leren kennen.

Publieke omroep gevestigd in de Achterhoek

Het is vanaf nu mogelijk om lid te worden van de Omroepvereniging Stamppot voor slechts € 7,50 per persoon via www.stamppot.tv. Aanstaande zaterdag 18 juli organiseert de Feestfabriek in samenwerking met Omroepvereniging Stamppot een livestream-evenement om alle Zwarte Cross-bezoekers een hart onder de riem te steken vanwege de afgelasting van het festival door het coronavirus. Deze livestream start om 18:00 uur via alle Zwarte Cross-kanalen en stamppot.tv. Deze uitzending is tevens de eerste informele uitzending en zal ook gebruikt worden om zoveel mogelijk leden te werven voor de omroepvereniging. Bij het behalen van het minimum van 50.000 betalende leden gaat de omroepvereniging in januari 2021 een officiële aanvraag indienen voor erkenning als aspirant-omroep. “Dit proces zien wij met vertrouwen en veel plezier tegemoet!”, aldus Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek en penningmeester van de splinternieuwe omroepvereniging.

Wat in ieder geval zeker is, is dat de omroep niet in Hilversum of Amsterdam gevestigd zal zijn, maar in de Achterhoek. Media-ondernemer Stan Gordijn is voorzitter van Omroepvereniging Stamppot. “De insteek van het online platform STAMPPOT zal ook de blauwdruk vormen van de aspirant-omroep. Een uitvalsbasis op het mediapark past daar niet bij. Daarnaast is, met de hedendaagse technieken, huisvesting in die regio sowieso niet nodig”, aldus Gordijn.

Artistieke uitdaging met flink wat voeten in aarde

Naast Ronnie Degen en Stan Gordijn is Pieter Holkenborg, creatief projectleider bij de Feestfabriek, de derde oprichter van de omroepvereniging. “Wij laten op zowel onze festivals als huidige online kanalen zien dat wij een grote en diverse groep mensen kunnen bereiken en een plezier kunnen doen met onze ideeën en rare fratsen”, aldus Holkenborg. “Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze eigenwijze manier van werken een meerwaarde kunnen zijn in het huidige medialandschap. Maar bovenal is het vooral een artistieke uitdaging waar wij enorm veel zin in hebben”. Het traject van ledenwerving tot ooit daadwerkelijk uitzenden op radio en televisie heeft nog wel flink wat voeten in aarde. Gordijn: “Na het behalen van het noodzakelijke aantal leden en het indienen van de officiële aanvraag vereist naleving van de Mediawet dat de omroepvereniging met een nieuwe naam onafhankelijk verder gaat van het online platform STAMPPOT, aangezien dit een mediaonderneming is van de Feestfabriek. Deze nieuwe naam voor de omroep wordt in een later stadium bekend gemaakt. Vervolgens is een ander belangrijk moment 1 augustus 2021: dan volgt de officiële erkenning als aspirant-omroep door de minister van OCW. In de maanden voorafgaand aan dit ‘moment suprême’ wordt een ledenraad en een Raad van Toezicht opgezet.”

Nieuwe stap naar nog meer creativiteit

Holkenborg: “Wij zijn het allerliefste bezig met creatieve en originele dingen. Festivals zijn daar een geweldig decor voor, maar wij zien onszelf niet als typische evenementenorganisatoren. Zo hebben wij in de loop der jaren succesvolle kinderboeken uitgegeven, een stichting opgericht die microkredieten versterkt voor iedereen met een origineel idee voor het Oosten van het land, de Achterhoekse Vlag in het leven geroepen en diverse malen op unieke wijze aandacht gevraagd voor maatschappelijke onderwerpen als mensenrechten, toegankelijkheid van festivals voor mindervaliden en LHBTI-acceptatie. Uit dezelfde creatieve ambitie is het idee voor online platform STAMPPOT voortgekomen. De hoeveelheid hersenspinsels en ideeën is soms zo groot dat wij deze niet allemaal tot uitvoering kunnen brengen op onze reeds bestaande online festivalkanalen. Het platform STAMPPOT is de eerste nieuwe stap naar nog meer creativiteit.”

Eerste ledenvergadering in feesttent!

Mocht het uiteindelijk lukken om de status van aspirant-omroep binnen te slepen, dan kunnen de omroepleden in ieder geval uitkijken naar een mooie avond. “De eerste ledenvergadering van de omroepvereniging zal namelijk plaatsvinden in een grote feesttent, zodra alle coronamaatregelen niet meer van kracht zijn.”, aldus Ronnie Degen. Informatie over het programma van deze ledenvergadering wordt in een later stadium bekendgemaakt. “Deze bijeenkomst is sowieso al een fantastisch vooruitzicht!”, besluiten de drie bestuursleden.

WWW.STAMPPOT.TV

