Expeditie Grolsch Bierproeverij bij cafe de Gans

Expeditie Grolsch is een leuke kennisquiz over Bierbrouwer Grolsch.

GROENLO – Met de Expeditie Grolsch app speel je deze leuke kennisquiz over het biermerk Grolsch die bestaat uit 50 meerkeuze vragen verdeeld over 10 ronden. Je ontvangt een welkombiertje en na elke twee rondes gaan we een speciaal biertje van Grolsch proeven.

Je speelt de Expeditie Grolsch Proeverij in groepjes en voor het beste groepje hebben een heel toepasselijke prijs voor elk groepslid. Namelijk een houten Grolsch smartphone houder.

Café de Gans is gevestigd aan de Ganzenmarkt 1 in Groenlo en staat bekend om z’n gemoedelijke sfeer. Een echte bruine kroeg.

De kosten voor de Expeditie Grolsch Bierproeverij bedragen € 18,50 per persoon. Dit is inclusief:

Expeditie Grolsch app

4 proeverij biertjes

Prijsje voor de beste groep

Borrelbites

Paar uurtjes gezelligheid

Mooie samenwerking

Erik Mentink (Groepsuitjes Groenlo) en Jim Gouma (Cafe de Gans) zijn beide zeer in hun nopjes met deze mooie samenwerking. De ‘Expeditie Grolsch Bierproeverij’ is een mooie aanvulling voor cafe de Gans.

Reserveren

Wil je de Expeditie Grolsch Bierproeverij boeken dan kun je het reserveringsformulier invullen op www.groepsuitjesgroenlo.nl (onder het kopje ‘Groepsuitjes’).

